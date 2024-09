Atelier à Rabat sur la sécurité des villes intelligentes et des infrastructures connectées

25/09/2024

“Garder les villes intelligentes en sécurité: Introduction à la réduction des risques dans les infrastructures connectées”, est le thème d’un atelier, dont les travaux ont débuté, mardi à Rabat, avec la participation d’acteurs publics et privés.



Organisé par le Bureau de la sécurité internationale et de la non-prolifération du Département d'État Américain et le cabinet Deloitte Consulting, cet événement de trois jours vise à renforcer la sécurité des villes intelligentes en réduisant les risques liés à la sécurité des données et à la vie privée, rapporte la MAP.



Cet atelier auquel prennent part des représentants de départements gouvernementaux, des leaders de l'industrie et des experts académiques, entend favoriser le networking et améliorer la sécurité des infrastructures connectées dans le cadre de la Stratégie Maroc Digital 2030.



Dans une déclaration à la presse, le porte-parole adjoint de l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat, Pablo Tutillo, a souligné la volonté de son pays à œuvrer avec les partenaires marocains pour élaborer "des solutions numériques qui favorisent la sécurité, la prospérité et l'amélioration de la qualité de vie dans nos communautés".



M. Tutillo a, à cet égard, expliqué que l’atelier se penche sur les risques de sécurité qui peuvent découler de l'utilisation des technologies des villes intelligentes et fournira une boîte à outils d'évaluation des risques pour les principales parties prenantes afin de réduire les risques dans leurs villes respectives.



“Il est important que ces mesures de protection soient intégrées dès le départ”, a-t-il fait observer, notant que la collaboration avec des prestataires de "confiance" garantit que les technologies intégrées dans les infrastructures des villes intelligentes répondent à des normes de sécurité élevées et aux meilleures pratiques.



Une telle démarche, a-t-il expliqué, est bénéfique pour l'Etat et la société, et jette également les bases d'une meilleure protection de l'environnement, d'une économie durable et d'une innovation encore plus avancée.



L'utilisation sûre et durable de la technologie dans les villes marocaines confortera la place du Royaume en tant que plateforme attractive pour les investissements et hub pour la technologie, a-t-il souligné.