Assurances : Le résultat net à 4,3 MMDH en 2022

11/05/2023

Le résultat net du secteur des assurances a progressé de 1% pour atteindre 4,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, selon l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



A l’origine de cette progression, le résultat non technique qui a affiché un excédent de 626 millions de dirhams (MDH) contre un déficit de 151 MDH, explique l’ACAPS qui vient de publier un document sur la situation du secteur des assurances et de réassurance en 2022.



Toutefois, la progression enregistrée occulte des évolutions contrastées entre les assureurs directs qui ont vu leur résultat net augmenter de 1,8% à 4 MMDH, tandis que celui des réassureurs exclusifs a subi une baisse de 9,5% à 282 MDH, ajoute la même source.



Pour sa part, le ROE global s'est légèrement replié à 9,4% contre 9,5% un an auparavant, relève l'ACAPS.

En 2022, les fonds propres des entreprises d’assurances et de réassurance se sont appréciés de 2% pour atteindre 45,5 MMDH.



Cette croissance est portée principalement par les assureurs directs qui ont vu leurs fonds propres se renforcer de 3,5% pour atteindre 42,7 MMDH, au moment où ceux des réassureurs exclusifs ont baissé de 16,8%, suite à la sortie d’un opérateur actif sur ce segment.