Assurances : AtlantaSanad affiche un résultat net en hausse

22/03/2024

Le résultat net de la compagnie d'assurances et de réassurance, AtlantaSanad, a enregistré une hausse de 8,1% au titre de l'exercice 2023, pour atteindre 443 millions de dirhams (MDH).



Cette progression est le résultat de la poursuite par la compagnie de sa stratégie de maîtrise du coût du risque grâce à une politique prudente de souscription et une politique entreprenante d’assainissement, indique AtlantaSanad dans un communiqué sur ses résultats annuels.

Le résultat consolidé a également réalisé une croissance remarquable, avec une augmentation de 5,7%, pour atteindre 438 MDH.



Au terme de l'année 2023, le chiffre d’affaires social d’AtlantaSanad s’est élevé à 5,11 milliards de dirhams (MMDH), marquant un recul de 5,4% par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires consolidé ressort, quant à lui, à 5,1 MMDH, en recul de 6,7% par rapport à 2022.

Le chiffre d’affaires Vie a enregistré une hausse de 5,6% pour s’établir à 1,29 MMDH, et ce, en dépit d’un contexte de fluctuation des marchés financiers.



Concernant la Non-Vie, la compagnie a mené une politique active d’assainissement de son portefeuille privilégiant la rentabilité technique. Le chiffre d’affaires Non-Vie a ainsi baissé de 8,6% pour atteindre 3,82 MMDH.



En termes de dividendes, le Conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 5,70 dirhams par action contre 5,50 dirhams l’an dernier.