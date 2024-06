Assilah abrite la 4ème édition de l’Académie méditerranéenne des jeunes

Le Forum méditerranéen des jeunes au Maroc, l'Association Initiatives citoyennes "Bawsala" et l'Association volontaire au Maroc ont annoncé l'organisation, du 14 au 25 juillet à Assilah, de la 4ème édition de l'Académie méditerranéenne des jeunes.



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Jeunesse), avec le soutien du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, la délégation interministérielle aux droits de l'Homme, le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et le bureau du Conseil de l'Europe au Maroc, cet événement réunira 150 jeunes issus des pays méditerranéens, ainsi que des experts, des universitaires, et des représentants des organisations internationales et des secteurs gouvernementaux.



Cette rencontre, organisée en coordination avec la Faculté des sciences de l'éducation (FSE), relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Fondation du Forum d'Assilah et la commune d'Assilah, vise à promouvoir les interactions entre les jeunes et à les doter des compétences et connaissances nécessaires, afin de contribuer de manière efficace au développement durable.



L'Académie constitue une occasion pour réfléchir aux conditions des jeunes en situation de NEET (ni en emploi, ni aux études, ni en formation), en discutant des raisons de leur retrait des systèmes traditionnels d'éducation et d'emploi, des défis auxquels ils sont confrontés, et des stratégies à mettre en place pour renforcer leur insertion.



Les participants débattront également de "l'avenir de la société civile numérique et du rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la réalisation du changement social", en explorant les opportunités et les défis liés à l'utilisation de l'IA dans les programmes de la société civile, et en présentant des exemples d'applications réussies.



Le troisième axe de l'Académie portera sur "la communication numérique, les réseaux sociaux, l'éducation aux médias et la justice numérique", afin de permettre aux participants de comprendre l'évolution des techniques de communication numérique et leur importance à l'ère moderne, ainsi que d'analyser leur impact sur les dynamiques sociales, culturelles et politiques, tandis que le 4ème axe abordera "Les transformations numériques: leur impact sur l'avenir des jeunes et leurs communautés", en examinant les opportunités et les défis de la numérisation pour les jeunes.



Le 5ème axe sera consacré aux "Défis climatiques et la justice sociale", offrant une opportunité de discuter de l'impact du progrès rapide sur la prise de conscience des défis climatiques et de la justice sociale, d'examiner les défis environnementaux et économiques qui y sont liés, et de discuter du rôle des jeunes dans la lutte contre le changement climatique et la réalisation de la justice sociale.



Au programme de cet événement figurent également des ateliers de formation sur l'innovation et la digitalisation, l'entrepreneuriat, la participation démocratique et l'éducation aux droits de l'Homme, la lutte contre les discours de haine dans la sphère numérique, et le tourisme culturel et l'éco-tourisme pour les jeunes, en plus de l'organisation d'un tour cycliste.