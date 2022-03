Assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire à Fès

Le Maroc est engagé à renforcer et à appuyer le sport scolaire africain pour qu'il joue pleinement son rôle consistant à véhiculer les valeurs de fraternité et de respect mutuel, a souligné, dimanche à Fès, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. "Le gouvernement du Maroc est engagé à renforcer et à appuyer le sport scolaire africain pour qu’il joue pleinement son rôle consistant à véhiculer les valeurs de fraternité, d’amitié et de respect mutuel", a affirmé M. Benmoussa, lors des travaux de l’assemblée générale de la Fédération africaine du sport scolaire "FASS" tenus du 18 au 20 mars à Fès, ajoutant que dans sa politique africaine, le Maroc accorde une importance primordiale au sport scolaire. "Le Maroc, dans sa politique africaine, accorde une importance centrale au sport scolaire qui représente un axe de coopération et de partenariat entre les pays du continent, favorisant le développement parmi nos jeunes des valeurs de respect, de citoyenneté constructive et du vivre-ensemble", a précisé le ministre. Le potentiel de développement du sport scolaire en Afrique est immense et peut participer à l’épanouissement et au bien-être des jeunes avec des conséquences positives sur l’inclusion et la cohésion sociales, a ajouté M. Benmoussa, faisant remarquer que grâce aux partenariats en matière de formation et d’accompagnement, il peut libérer des énergies, faire émerger des talents et contribuer au rayonnement du continent africain. M. Benmoussa a, par la même occasion, relevé que la FASS, soutenue par la Fédération internationale du sport scolaire, représente l’organisation africaine qui, à travers ses membres, a une capillarité exceptionnelle en termes de présence territoriale et de proximité avec les élèves, estimant qu’elle dispose, de ce fait, des atouts pour découvrir les meilleurs sportifs et les champions de demain. Après avoir salué le progrès et les succès réalisés par le sport scolaire africain au niveau de l’organisation de grands événements sportifs d’ampleur régionale et mondiale ou au niveau des résultats et des performances sportives dont font preuve les jeunes talents, il a indiqué que cesréalisations majeuresincitent à renforcer davantage la collaboration et à faire en sorte que le sport scolaire en Afrique devienne un levier pour une éducation de qualité, une meilleure socialisation et une vraie pépinière de futurs talents sportifs. De son côté, le président de la Fédération internationale du sportscolaire, Laurent Petrynka, a souligné que le Maroc est devenu, ces dernières années, un leader dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la diplomatie, tout en mettant en valeur l’importance du sport dans l'épanouissement des jeunes et la préservation de leur santé. Le Maroc est une terre d’accueil des événements sportifs, a-t-il ajouté, citant dans ce cadre les efforts déployés par le Royaume pour le développement du sport scolaire. Le président de la FASS, Youssef Belkacemi, a, quant à lui, indiqué que cette rencontre se veut une occasion pour affirmer la forte volonté commune d'agir ensemble et de manière concertée en faveur de la promotion du sport scolaire dans le continent africain, dont la jeunesse constitue un atout incontournable pour son développement durable. "Nous aspirons, également, à travers notre assemblée générale, à nous projeter dans l'avenir, et à dégager des orientations et des priorités claires visant à relancer le sport scolaire et à lui donner un nouvel élan après deux ans de pandémie, pour qu'il puisse réaliser ses objectifs notamment de santé, d'éducation, de cohésion sociale et de développement durable", a-t-il relevé. M. Belkacemi a fait aussi observer que cette assemblée générale se penche sur le plan d'action pour la relance et la dynamisation du sport scolaire à l'échelle du continent, et dont la mise en œuvre sera accompagnée par l'organisation de plusieurs événements sportifs d'envergure nationale, continentale et internationale. Les travaux de l’assemblée générale de la FASS, marquée par la participation de quelque 36 pays membres, outre des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES), ont porté notamment sur l'examen et l’approbation des rapports annuels des régions et de la Fédération, ainsi que sur l’adoption du plan d’action au titre de l'exercice 2022-2023.