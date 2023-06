Assa à l'heure de son 11ème Festival international du cinéma et du Sahara

19/06/2023

Le 11ème Festival international du cinéma et du Sahara s'est ouvert, vendredi à Assa (province d'Assa-Zag), sous le signe "Cinéma et mémoire historique".

Ce festival, organisé par l'association du festival d’Assa du cinéma et du théâtre, se poursuivra jusqu'au 19 juin, avec la participation de 16 courts métrages du Maroc, d'Irak, de Tunisie, de Libye et d'Espagne.



La cérémonie d'ouverture de cet événement cinématographique, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province d'Assa-Zag, Youssef Kheir, a été marquée par l'hommage rendu notamment aux artistes Naima Ilyas et Hassan Bedida ainsi qu’au regretté écrivain et poète hassani Youssef Najah.



Elle a également connu la présentation des membres du jury du prix international des courts métrages, présidé par le réalisateur espagnol Jorge Onieva Hernandez. Il comprend l'artiste Latifa Ahrar, le réalisateur Ghali Ghrimich, le réalisateur et producteur mauritanien Sidi Mohamed Chiker et l’artiste suédois William Elg.



Les films participant concourront pour l'obtention de l'un des prix de la compétition officielle de ce festival. Il s'agit du Grand Prix d’Assa-Zag, du Prix du jury, du Prix de la première oeuvre et du Prix du meilleur film.



Le festival va également décerner le prix du meilleur scénario par l’organisation d’un concours de scénarios de films de la mémoire historique portant le nom du regretté écrivain et poète hassani Youssef Najah.



Le directeur du festival, Hussein Anchad, a déclaré à la MAP que ce festival a su, au fil des sessions, garantir un grand succès à travers des ateliers de formation, des séminaires, des masterclasses, des films et des cafés culturels littéraires, soulignant que le programme de cette édition comprend plusieurs activités visant à faire connaître la région.



Outre la compétition officielle des courts métrages, le programme comprend l'organisation de projections cinématographiques, une matinée pour les enfants dans les établissements scolaires, et une masterclass sur "les modèles de financement de l'industrie cinématographique et les aides publiques fiscales", ainsi que des séminaires et ateliers de formation théorique et pratique dans le domaine de l'écriture et de la réalisation du film documentaire et des signatures de livres traitant de la question du cinéma et de la mémoire.

Le cinéma suédois sera à l'honneur par la projection de films hors compétition officielle.



Le festival est organisé avec le soutien du conseil provincial d'Assa-Zag et du Centre cinématographique marocain, de la province d'Assa-Zag, et en partenariat avec l'Agence de promotion et de développement économique et social des provinces du Sud, la région Guelmim-Oued Noun et la commune d’Assa.