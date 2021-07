Asmaa Niang K.O, Soudi Mathis OK

29/07/2021

La descente aux enfers se poursuit pour la délégation marocaine aux Jeux olympiques de Tokyo. Il y a eu l’élimination précoce des boxeurs marocains, d’une médiocrité et d’un pathétisme sans nom, symbolisés par Baala Youness, possédé l’espace d’un instant par la face sombre du légendaire boxeur américain Mike Tyson, en voulant mordre son adversaire, le Néo-Zélandais Nyika David. A cela s’est ajoutée la défaite dès son entrée en lice de la judokate Asmaa Niang. L’une des dernières chances de médaille nationale a subi un échec au goût amer, certainement son dernier au haut niveau, à 38 ans passés, contre l’Italienne Bellandi Alice, en huitièmes de finale (- 70kg). Une élimination surprise mais somme toute compréhensible. La faute à une préparation cahoteuse, perturbée au plus haut point par les multiples restrictions liées à la pandémie de Covid-19. On ne peut pas en dire autant de Moum Abderrahim en haltérophilie (73kg), qui a terminé à une piteuse 5ème et dernière place du groupe B. Rare motif de satisfaction, la qualification de Soudi Mathis en demi-finale du canoë slalom, programmée le 30 juillet à 6h du matin (GMT+1), au Kasai Canoe Slalom Centre. Une lueur d’espoir qui risque d’être sans lendemain. 7ème de la 1ère manche des éliminatoires avec un temps de 93.86, puis classé 19ème lors de la seconde (98.92), on le voit mal remporter une breloque. Mais qui sait, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. En tout cas, une chose est sûre, il lui sera impossible de faire pire que sa compatriote Jodar Celia, qui a battu tous les records de médiocrité en finissant dernière avec un total de pénalités jamais vu auparavant.