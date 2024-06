Ashraf Al Aawar : L'Initiative Royale aura un énorme impact sur le moral de la population

26/06/2024

L'opération humanitaire d'aide médicale à la population palestinienne de Gaza, déployée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Président du Comité Al Qods, aura un énorme impact sur le moral de la population, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre palestinien des Affaires d'Al Qods, Ashraf Al Aawar.



Dans une déclaration à la MAP en marge de l'inauguration du Centre de recherches et d'études "Bayt Al Maqdis", M. Al Aawar a exprimé ses remerciements et sa gratitude à SM le Roi et au peuple marocain pour ces aides qui auront un énorme impact sur le moral de la population dans la bande de Gaza.



Et de poursuivre que les efforts du Maroc, déployés sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, contribuent à alléger les souffrances du peuple palestinien en cette conjoncture délicate, notant que ces aides ne sont pas les premières du genre dans la mesure où d'autres étaient acheminées et entrées dans la bande de Gaza.



M. Al Aawar a, en outre, salué le rôle majeur et agissant de SM le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, et ses hautes Directives à l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif pour renforcer la résistance des Maqdessis, à travers des projets ciblant plusieurs secteurs tels que l'éducation et la santé, ajoutant que ces projets contribuent de manière positive et effective à la continuité des services de plusieurs établissements dans la Ville Sainte.