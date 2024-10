Article n°147944

14/10/2024

Le Maghreb Association Sportive (MAS) a tenu, samedi, ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire au titre de la saison sportive 2023-2024.

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ordinaire comprenait notamment l’examen des rapports moral et financier.



Le rapport moral a détaillé les activités de la saison sportive pour les six sections de la société du MAS à savoir l'athlétisme, le handball, le tennis de table, le volley-ball, la pétanque et le basket-ball, outre celles du comité directeur.



Le rapport financier qui présente l'ensemble des opérations financières de toutes les sections de l'association, précise que les recettes totales de la dernière saison sportive ont dépassé les 4 millions de dirhams, constituées notamment des subventions des conseils élus, des cotisations des membres de l'association, des subventions des sponsors. Les dépenses, elles, ont dépassé les 5 millions de dirhams, selon la même source. Les participants ont décidé, dans ce cadre, d’augmenter le tarif annuel de l’abonnement.

Quant au dernier point à l’ordre du jour relatif à la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, il a été décidé la création de deux nouvelles sections sportives: le golf et le triathlon, en plus de l’amendement des statuts de l’association.



Le président du comité directeur du MAS, Mohamed Skalli a souligné les efforts déployés par le bureau au cours de la saison sportive écoulée, dans le but de mobiliser un soutien financier aux sections de l'association pour leur permettre de continuer à exercer leur mission sportive, former la jeune génération et participer aux différents championnats régionaux et nationaux.



Il a ajouté que le comité directeur œuvre pour le renforcement de la cohésion entre les différentes sections tout en poursuivant les efforts visant à développer la pratique sportive et la recherche constante de financements.



Dans une déclaration à la MAP, le trésorier du comité directeur de l'association, Mohamed Moutawakil a indiqué que l'assemblée générale a passé en revue les activités menées par toutes les sections du MAS, en plus de la présentation des rapports moral et financier.

Il a exprimé l’espoir que l’assemblée générale ouvre une nouvelle ère pour le MAS en vue d’être à la hauteur des attentes des supporters.