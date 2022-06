Article n°133713

21/06/2022

La Chabiba a organisé, samedi au siège central du parti à Rabat, l’assemblée générale constitutive de l’Organisation Ittihadiya Green Youth, branche environnementale de l’Organisation. En présence de quelques membres de Global Young Greens, les travaux de cette assemblée ont été marqués par l’adoption à l’unanimité du statut type et l’élection des membres du bureau exécutif. Cette liste a été envoyée à l’Organisation internationale Global Young Greens pour approbation.



Ci-dessous la liste des membres du bureau :

Président : El Mehdi Belatiq

Vice-présidents : Tarik Boubekri, Chaimae El Bekkali, Salma Aboumehdi, Yassine El Hajri, Assia Hedioui, Souleiman Bouzid, Nouhaila Hedai et Mohamed El Assimi

Secrétaire générale : Wiam Hamid

Vice-secrétaires : Imane El Moussaoui, Taha Safieddine et Oumaima Kiti

Trésorier : Younes Tifaouti

Trésoriers adjoints : Daoud Medkouri et Salma Belkhir

Directeur des projets : Ziad Bensala.

Vice-directeur des projets : Imane Abdellaoui

Responsable de financement : Achraf El Hasnaoui

Responsable marketing : Youssef Ouhmadouch

Chargé des médias : Rajae Missou