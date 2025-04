Arsenal foudroie le Real grâce au canonnier Declan Rice

09/04/2025

Deux sublimes coups de canon de Declan Rice ont notamment permis aux "Gunners" d'Arsenal de foudroyer le tenant du titre Real Madrid (3-0), au bord de l'élimination en Ligue des champions avant le quart de finale retour dans huit jours au Bernabeu.



Il faut se méfier de la bête blessée, surtout quand il s'agit du Real et ses 15 étoiles en C1, mais Arsenal a frappé très fort durant la manche aller, porté par ses supporters et un grand Rice.



Le milieu de terrain a logé deux magnifiques coups francs (58e, 70e) dans les filets de Thibaut Courtois, avant un nouveau pétard allumé par Mikel Merino (75e, 3-0).

"Je suis heureux, aux anges. Dans quelques années, je me rendrai compte que ce que j'ai fait ce soir était vraiment spécial", a réagi sur Amazon Prime le double buteur, qui n'avait jamais marqué sur coup franc.



"Il possède l'une des meilleures qualités de frappe que j'ai pu observer dans ma carrière. Je ne suis pas surpris, mais vous l'êtes peut-être", a ajouté Merino, l'autre héros.

L'Emirates a fait un vacarme de tous les diables au coup de sifflet final, tandis que les visiteurs quittaient la pelouse la tête basse, fauchés par une onzième défaite cette saison.



La machine à gagner du Real s'est déréglée et il faudra une remontada la semaine prochaine, sans Eduardo Camavinga (exclu mardi et suspendu), pour alléger la pression autour de Carlo Ancelotti, l'entraîneur roi en Europe.



Son ancien joueur à Everton, Mikel Arteta, a signé un exploit retentissant sur le banc d'Arsenal, malgré les absents (Gabriel Jesus, Kai Havertz...) et la relative inexpérience de son équipe en C1.



Les Londoniens n'ont retrouvé la Ligue des champions que l'an dernier, après sept ans d'absence, mais ils ont enchaîné les performances majuscules depuis à domicile, où ils sont invaincus en onze matches.



L'Emirates avait mis les petits plats dans les grands avec animation pyrotechnique, tifos rouge et blanc en tribunes, et des supporters plus sonores qu'habituellement, prêts à rugir à la moindre action.