Arsenal et Tottenham se rassurent avant le choc City-Liverpool

03/01/2019

Arsenal et Tottenham se sont rassurés mardi en battant respectivement Fulham 4-1 et Cardiff 3-0, lors des premiers matches de la 21e journée de Premier League dont le choc au sommet opposera Manchester City à Liverpool, jeudi.

Dans l'attente des autres rencontres, mercredi et jeudi, Tottenham (48 pts) ravit la 2e place à Manchester City (47 pts), derrière le leader Liverpool (54 pts).

Humilié 5-1 à Liverpool lors de la journée précédente, Arsenal (5e) s'est remis en marche contre le mal classé Fulham (19e et avant-dernier). Cinquièmes avec 41 points, les Gunners reviennent à deux longueurs de Chelsea (4e), dans l'attente du match des Blues contre Southampton mercredi.

A l'Emirates Stadium, les joueurs d'Unai Emery se sont logiquement imposés, aux dépens d'une formation de Fulham en grande difficulté, qui n'aura pour seule satisfaction que le but après son entrée en jeu de l'attaquant Aboubakar Kamara, victime d'attaques racistes pour avoir manqué un penalty samedi contre Huddersfield.

Le Suisse Granit Xhaka avait ouvert la marque à la 25e minute, d'un tir du gauche croisé. Puis Alexandre Lacazette a marqué le deuxième but d'une reprise facile dans une cage désertée (55e).

Après la réduction du score par Kamara, les Gunners ont pris le large avec des buts d'Aaron Ramsey (79e) et de Pierre-Emerick Aubameyang (83e). Ce dernier est en tête du classement des buteurs avec 14 réalisations, à égalité avec Harry Kane (Tottenham), aussi buteur mardi.

"Notre défi désormais est de nous améliorer sur le plan défensif", a dit Emery. "Aujourd'hui, c'était la première fois que nous pouvions jouer avec Sokratis, Mustafi et Koscielny. Nous sommes très satisfaits des joueurs offensifs, qui ont marqué beaucoup de buts comme aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'un meilleur équilibre défensif, nous devons travailler, nous préparer pour la deuxième moitié de la saison".

De son côté, Tottenham, battu sur son terrain de Wembley par Wolverhampton lors de la 20e journée (1-3), s'est réjoui de sa première du Nouvel An en allant l'emporter tranquillement sur le terrain de Cardiff City.

Les joueurs de Mauricio Pochettino se sont rapidement mis à l'abri avec des buts de Harry Kane (3e) et Christian Eriksen (12e). Le Sud-Coréen Son Heung-min a alourdi la marque à la 26e.

"Je ne veux pas voir le classement. Bien sûr que nous sommes à une bonne position. Mais nous devons être réguliers, pendant la saison entière", a réagi l'entraîneur argentin.

Un peu plus tôt, Leicester (7e) l'avait emporté 1-0 sur le terrain d'Everton (10e), avec un but de Jamie Vardy.

Cette 21e journée de Premier League va culminer avec le choc Manchester City-Liverpool jeudi, peut-être déjà décisif dans l'attribution du titre.

Chelsea a franchi le cap des 400 millions de livres de revenus

Chelsea, porté par son retour en Ligue des champions, a enregistré un chiffre d'affaires record en franchissant le cap des 400 millions de livres (443,4, soit 493,8 M EUR) et 62 millions de livres de bénéfices pour la saison 2017-18, a annoncé le club 4e du Championnat d'Angleterre lundi.

Les revenus sont en hausse de 22,7% par rapport à la saison précédente grâce en grande partie aux ventes des joueurs (113 millions de livres) et le retour en Ligue des champions (8e de finale) qui a généré 47,1 millions de livres de recettes supplémentaires.

Cette bonne santé financière est aussi le résultat d'un nouveau contrat signé avec l'équipementier américain Nike, d'un montant de 60 millions de livres par an.

Le chiffre d'affaires, arrêté le 30 juin 2018, comporte la vente de Diego Costa à l'Atlético Madrid, de Nemanja Matic à Manchester United, de Nathan Ake à Bournemouth ainsi que du transfert de Juan Cuadrado à la Juventus Turin.

Cependant, ce CA ne tient pas compte des indemnités versées au manager Antonio Conte et à son staff, renvoyés en juillet 2018 après la 5e place des Blues en Premier League, synonyme d'absence de Ligue des champions cette saison.