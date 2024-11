Arsenal encore ralenti

Manchester United gagne avant Amorim

12/11/2024

Arsenal a enchaîné un quatrième match sans victoire en Premier League, dimanche dans un derby accroché à Chelsea (1-1), et voit ses espoirs de titre s'envoler encore davantage après onze journées.



Plus tôt, Manchester United a aisément battu Leicester (3-0), à la veille d'accueillir son nouvel entraîneur Ruben Amorim, et Ipswich a obtenu sa première victoire de la saison (2-1), aux dépens d'une équipe de Tottenham bien trop irrégulière.



Pour le spectacle et le suspense, il fallait regarder du côté de Stamford Bridge où Chelsea et Arsenal ont livré une belle bataille, sans vainqueur mais pas sans émotions.

Il y a eu d'abord le but de Kai Havertz, ex-de Chelsea, qui a célébré doigt sur la bouche avant de voir la VAR jouer les trouble-fêtes pour un hors jeu (33e) qui a fait le bonheur des supporters locaux.



Le "Bridge" est redevenu silencieux quand Gabriel Martinelli a ouvert le score (60e, 0-1) après une passe délicieuse de Martin Odegaard, titulaire pour la première fois depuis fin août. Puis, il a exulté sur l'égalisation de Pedro Neto (70e, 1-1), dix minutes plus tard.

Chelsea et Arsenal, troisième et quatrième respectivement, comptent chacun 19 points, quatre de moins que Manchester City (2e, 23 pts) et neuf de moins que Liverpool (1er, 28 pts).



Il sera difficile d'aller chercher les "Reds" d'Arne Slot, dans une forme resplendissante après avoir obtenu samedi contre Aston Villa (2-1) un neuvième succès en onze rencontres de championnat.



Il faudra "gagner, gagner, gagner, gagner, gagner et gagner, parce que ces gars-là n'arrêtent pas de gagner", a insisté l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. "Quand les choses deviennent sombres et difficiles, c'est là qu'il faut montrer son courage".



Géant endormi, Manchester United a lui retrouvé un peu de couleurs juste avant d'ouvrir ses portes, lundi, à l'entraîneur portugais Ruben Amorim, le successeur d'Erik ten Hag.

Le capitaine Bruno Fernandes a montré la voie (17e, 1-0), provoqué un but contre-son-camp (38e, 2-0) et réussi une passe décisive pour Alejandro Garnacho (82e, 3-0).



L'intérim assuré par Ruud van Nistelrooy a été plus que concluant: avec l'ancien buteur mancunien sur le banc, "Man Utd" a empilé trois victoires et un match nul en quatre matches, avec onze buts à la clé.



Ils n'en avaient marqué que quatre lors des quatre derniers matches d'Erik ten Hag, qui n'en avait remporté qu'un seul.

Les Mancuniens restent certes treizièmes, avec 15 points, mais le podium n'est plus qu'à quatre longueurs.

Tottenham est lui retombé dans ses travers en perdant 2-1 contre Ipswich, plombé par sa passivité défensive et son irrégularité chronique.



Capables du pire comme du meilleur, les "Spurs" ont alterné victoire et défaite d'un match à l'autre lors des six dernières rencontres qu'ils ont disputées en championnat. Et ils défient Manchester City le 23 novembre à la reprise...



Ipswich Town a de son côté remporté enfin un premier match, porté par un retourné acrobatique de Sammie Szmodics (31e, 0-1) et le sixième but en Premier League de Liam Delap (43e, 0-2). Rodrigo Bentancur (70e, 1-2) a réduit l'écart, en vain.

L'équipe surprise du début de saison, Nottingham Forest, s'est faite renverser 3-1 à domicile par une équipe de Newcastle en redressement.



Les "Reds" ont mené après une tête piquée du défenseur Murillo (21e, 1-0), mais ils ont encaissé trois buts en seconde période devant Alexander Isak (54e, 1-1), Joelinton (72e, 0-2) et Harvey Barnes (83e, 1-3), entré trois minutes plus tôt à la place d'Anthony Gordon, blessé.

Il s'agit seulement de la deuxième défaite cette saison en championnat pour l'équipe de Nuno Espirito Santo, qui redescend en cinquième position.



Newcastle se trouve trois rangs derrière après avoir obtenu une deuxième victoire d'affilée, une semaine après avoir battu Arsenal.