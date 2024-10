"Arrivée par avion". Un monodrame de Nadia Benzakour axé autour de l’identité et de la migration

18/10/2024

L'artiste maroco-française Nadia Benzakour a interprété, mercredi à l’Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger à Rabat, la pièce théâtrale "Arrivée par avion" qui aborde les thèmes de l’identité et de la migration.



Avec une performance mono-dramatique remarquable et une richesse scénographique, tant au niveau de l'éclairage que des costumes et du décor, la comédienne a su incarner des rôles qui plongent les spectateurs dans les réalités sociales vécues par les Marocains du monde dans leurs pays d'accueil.



"Arrivée par avion" présente le personnage de Nawal qui raconte son enfance et sa jeunesse vécues entre la France et le Maroc. À travers le chant et la danse, Nawal se confie au public à propos de sa réalité de femme marocaine résidante à l’étranger.



À cette occasion, Mme Benzakour, également scénariste et auteure, a souligné que cette œuvre artistique est le fruit d'une collaboration étroite avec le scénographe Amin Boudrika, précisant que la pièce aborde le thème de la migration et de la culture du point de vue des citoyens locaux.



Elle a également expliqué, dans une déclaration à la presse, que la pièce aborde l'impact de l'opinion d’autrui sur la personnalité des individus, soulignant que cela peut favoriser leur intégration dans les pays d'accueil ou, au contraire, conduire les immigrants à l'isolement.



Pour sa part, M. Boudrika a relevé que la pièce est une sorte d’expression de la dualité culturelle et de l'attachement des migrants d'origine marocaine à leur culture et à leur identité, ajoutant que l'œuvre met en lumière les questions liées aux migrants de manière à la fois comique et parfois dramatique.



Il a poursuivi que la pièce "Arrivée par avion" reflète également les diverses émotions que portent les Marocains résidant à l'étranger, tout en mettant en avant leur parcours d'adaptation au sein de sociétés qui ont des cultures différentes de celles de leur pays d'origine.



Nadia Benzakour est une actrice, auteure et scénariste qui a été formée dans des écoles prestigieuses en acting et storytelling à Paris, New York et Los Angeles. Elle a joué dans plusieurs productions hollywoodiennes et européennes, notamment dans des séries telles que "Deep State" et "Le Bureau des légendes", ainsi que dans des films comme "Sofia" et "L'Amante du Rif".



Elle a marqué les esprits, en 2023, avec ses rôles dans "Seneca, On the Creation of Earthquakes", dirigé par Robert Schwentke et dans "Zodi et Tehu, Frères du Désert", aux côtés d'Alexandra Lamy. Nadia Benzakour chante également avec des chorales à Paris et à New York, incluant des performances avec Cissy Houston.



Inauguré en 2016, l’espace Rivages est destiné aux artistes et écrivains marocains résidant à l’étranger. Depuis sa création, plusieurs expositions et présentations de livres ont été organisées dans le but de faire découvrir les créations des MRE au Maroc et de renforcer leur contribution à la scène artistique et culturelle du pays.