Arrivée au Maroc du Premier ministre belge pour co-présider la Haute commission mixte bilatérale

15/04/2024

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, est arrivé dimanche soir à Rabat pour une visite dans le Royaume au cours de laquelle il co-présidera avec le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, les travaux de la Réunion de la Haute Commission mixte Maroc-Belgique.



A son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé à la tête d'une importante délégation gouvernementale et d’hommes d’affaires, M. De Croo a été accueilli par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.



Après avoir passé en revue un détachement de la Première base aérienne des Forces Royales Air (1ère BAFRA) qui rendait les honneurs, le Premier ministre belge a été salué par le gouverneur de Salé, Omar Touimi, le maire de Salé, Omar Sentissi, l'ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur, et l'ambassadeur de Belgique à Rabat, Véronique Petit.



Au cours de ce déplacement, le Premier ministre belge aura des entretiens avec le Chef du gouvernement. De même, des ministres accompagnant M. De Croo tiendront des séances de travail avec leurs homologues marocains, portant essentiellement sur les sujets d’intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs conventions et accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines.



Le Premier ministre belge est accompagné, lors de cette visite, d'une délégation composée notamment du vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, de la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, de la Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, Nicole De Moor, de la présidente du Comité de direction au ministère des Affaires étrangères, Theodora Gentzis.



Il est également accompagné du Directeur général de l’Office des étrangers, Freddy Roosemont, du Commissaire général de la Police fédérale, Eric Snoeck, et d'une importante délégation d’hommes d’affaires qui prendra part au Forum d’affaires prévu mardi à Casablanca.