Arrivée au Maroc de la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique Jill Biden

06/06/2023

La Première Dame des Etats-Unis d'Amérique, Mme Jill Biden, est arrivée, samedi après-midi à Marrakech, pour une visite au Maroc.

A sa descente d'avion à l’aéroport Marrakech-Ménara, Mme Jill Biden a été accueillie par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa.



Après avoir passé en revue une haie d'honneur des Forces Auxiliaires, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique ont été saluées par Karim Kassi-Lahlou, wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente du Conseil communal de Marrakech, et Samir Koudar, président du Conseil régional.



Son Altesse Royale et Mme Jill Biden ont été également saluées par l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar, et son épouse Sattar Sarash, ainsi que par le consul général des Etats-Unis d’Amérique à Casablanca, Lawrence Randolph.



Par la suite, la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique, Mme Jill Biden, qui est accompagnée lors de cette visite de sa fille Ashley Biden et de sa sœur Bobby Jacobs, a été conviée à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes.

Après une pause au Salon d'honneur de l'aéroport Marrakech-Ménara, le cortège de SAR la Princesse Lalla Hasnaa et de la Première Dame des Etats-Unis d’Amérique s’est dirigé vers le lieu de résidence de l’illustre hôte du Royaume.