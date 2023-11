Arrivée à Riyad du chef du gouvernement pour représenter Sa Majesté le Roi à trois réunions au sommet

10/11/2023

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé jeudi soir à Riyad, pour représenter SM le Roi Mohammed VI à trois réunions au sommet, qui seront consacrées à la situation à Gaza et à la coopération économique saoudo-africaine.



La délégation marocaine à ces réunions au sommet comprend le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Ainsi, M. Akhannouch représentera Sa Majesté le Roi aux travaux du sommet arabe d'urgence et du sommet islamique extraordinaire, prévus ce samedi et qui seront consacrés aux développements de la situation dans la Bande de Gaza.



Le chef du gouvernement représentera également le Souverain au sommet économique saoudo-africain, qui examinera la consolidation de la coopération économique entre les deux parties et la concrétisation de projets de développement.



A noter que les ministres arabes des Affaires étrangères se sont réunis jeudi à Riyad, en prévision du sommet arabe d'urgence pour discuter de l'évolution de la situation à Gaza.



La délégation marocaine, conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi, est composée de l'ambassadeur du Maroc à Riyad, Mustapha Mansouri, du directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Fouad Akhrif, du chef du service des organisations arabes et islamiques au ministère, Abdelaali Al-Jahed et du représentant permanent adjoint du Maroc auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Sallay.

Cette réunion a été consacrée à l'examen du projet de résolution qui devrait être adopté lors du sommet arabe au niveau des chefs d’Etat.