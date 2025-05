Arrivée à Laâyoune des participants à la première édition du Sun Trip Maroc

14/05/2025

Les participants à la première édition du Sun Trip Maroc, organisée sous le signe de l'amitié franco-marocaine et de la promotion des énergies renouvelables, sont arrivés lundi à Laâyoune, à bord de vélos propulsés par l’énergie solaire combinée à l'effort physique.



Initié par l’association "Sun Trip", en partenariat avec l’association Wamda pour la créativité et l’innovation, cet événement a pour but de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et de faire découvrir aux participants les attraits touristiques et socio-économiques exceptionnels des provinces du Sud du Royaume.



Cette édition, dont le coup d’envoi a été donné le 22 avril au siège de la région Auvergne Rhône-Alpes (Lyon), a connu la participation de 15 cyclistes dont neuf sont arrivés à Laâyoune représentant outre le Maroc, la France, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne et l’Angleterre.

Aventuriers dans l’âme et assoiffés de découvertes, les participants ont parcouru 500 km en Europe, et 1.800 km à travers le Royaume à bord de leurs vélos à propulsion solaire.



Avant d’arriver à Laâyoune, les participants ont parcouru les villes de Tanger, Kénitra, Khénifra, Dadès, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Tan Tan et Tarfaya, où ils ont pu découvrir les provinces du Sud marocain et apprécier les paysages, les dunes et les plages paradisiaques.



Le Sun Trip Maroc 2025 se décline en deux parcours distincts, un itinéraire sportif de 2.800 km en mode course, sans encadrement, réservé aux aventuriers les plus aguerris, et un trajet découverte de 1.800 km, ouvert aux passionnés de mobilité durable.



Dans une déclaration à la MAP, le fondateur du Sun Trip, Florian Bailly, a souligné que cet événement vise à promouvoir le recours aux énergies renouvelables et à voyager différemment sans pollution.



M. Bailly a également indiqué que les participants ont vécu de forts moments durant ce périple, se félicitant de l’accueil des plus chaleureux qui leur a été réservé dans les provinces du Sud.

La distance parcourue chaque jour oscille entre 200 km et 300 km pour certains vélos plus performante, à une vitesse moyenne de 30 à 35 km/h, a-t-il précisé.



Pour sa part, Youssef El Haouass, président de l’association "Wamda" pour la créativité et l’innovation, partenaire du Sun Trip Maroc, a souligné que ce voyage a pour objectif de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, notant que cette aventure s’est bien déroulée avec des conditions météorologiques souvent favorables.



Cet évènement représente une opportunité pour mettre la lumière sur les projets structurants et les potentialités économiques, les atouts naturels et les richesses culturelles dont regorgent les provinces du Sud du Royaume, a poursuivi M. El Haouass qui a déjà pris part à des aventures similaires vers Dubaï (2024) et Canton en Chine (2018).



De son côté, Hind Houmam, ingénieure d’Etat en énergie renouvelable, s’est dite fière de participer à cet événement qui promeut les énergies renouvelables et sensibilise au réchauffement climatique.



Cette édition, organisée en partenariat avec la wilaya de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la région française Auvergne-Rhône-Alpes et la chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, marque également le lancement d’un projet appelé à se pérenniser au printemps de chaque année.



Une deuxième édition est envisagée pour 2026, avec un itinéraire centré sur les provinces du Sud du Royaume.