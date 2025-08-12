Arrivée à Casablanca d'enfants maqdessis pour participer à la 16ème édition des colonies de vacances

12/08/2025

Un groupe de cinquante enfants maqdessis est arrivé, lundi matin à Casablanca, pour participer à la 16ème édition des colonies de vacances, baptisée "Harat Al Maghariba", évènement organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.



Le programme officiel de cette édition devait débuter mardi avec le lancement de l'"école d’été" en faveur d’enfants marocains et palestiniens autour du thème "Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement", souligne un communiqué de l'Agence.



Des experts y animeront des ateliers interactifs et des applications pratiques portant sur l’éducation aux moyens de protection, l’intelligence artificielle et le divertissement responsable.



Cette édition, initiée avec le soutien et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Secteur de la Jeunesse), aura lieu du 10 au 26 août, alliant détente et divertissement, voyages éducatifs et pédagogiques, ainsi que rencontres et échanges entre enfants palestiniens et leurs pairs marocains.



Le programme de cette édition comprend également des compétitions artistiques et sportives entre enfants maqdessis et marocains, ainsi que des visites touristiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, pour découvrir les monuments historiques et prendre connaissance de grands projets économiques réalisés dans le Royaume, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements sportifs d'envergure.



Comme chaque année, les enfants d’Al-Qods tiennent à partager avec les Marocains la joie des fêtes nationales qui coïncident avec leur séjour, à travers des prestations artistiques incluant l’interprétation de l’hymne national marocain et d’extraits de la chanson "Nidae El Hassan", accompagnées de chorégraphies inspirées du patrimoine palestinien et de danses traditionnelles "Dabkeh".