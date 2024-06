Arrestation en Espagne d'un partisan de Daech

En collaboration avec la DGST

07/06/2024

La police nationale espagnole a annoncé, jeudi, l’arrestation à Teulada (Alicante), d’un individu pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste Daech, lors d’une opération menée de manière conjointe avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).



"L’individu est accusé de participation présumée aux crimes d’intégration d’une organisation terroriste, de recrutement, d’endoctrinement et d'apologie du terrorisme", indique la police espagnole, dans un communiqué.



L'enquête a montré que cet individu produisait et diffusait de nombreuses publications en faveur de l'organisation terroriste Daech, intensifiant ces dernières semaines le nombre et la radicalité de ces publications, ajoute-t-on.



Selon la même source, le mis en cause avait même produit son propre matériel pro-djihadiste afin de le diffuser ouvertement sur les réseaux sociaux.



De ce fait, fait savoir la police espagnole, il était en contact régulier avec des personnes déjà arrêtées pour terrorisme djihadiste en Espagne et au Maroc, ainsi qu'avec des combattants terroristes étrangers dans la zone syro-irakienne.