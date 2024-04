Arrestation de trois Allemands suspectés d'espionnage pour la Chine

22/04/2024

La justice allemande a annoncé lundi l'arrestation de trois personnes soupçonnées d'espionnage dans le secteur militaire au profit de la Chine, une affaire qui survient juste après la découverte d'un projet de sabotage pour le compte de Moscou.



Les trois personnes, identifiées comme Herwig F., Ina F. et Thomas R., arrêtées à Düsseldorf et Bad Homburg, dans l'ouest du pays, "sont fortement soupçonnées d'avoir travaillé pour un service secret chinois à partir d'une date non exactement définie avant juin 2022", écrit le parquet fédéral, chargé des affaires d'espionnage en Allemagne.

Leurs logements et lieux de travail ont été perquisitionnés.



"Thomas R. travaillait comme agent pour un membre du MSS (ministère de la Sécurité de l'Etat chinois, ndlr) se trouvant en Chine. Pour lui, il a récupéré des informations en Allemagne sur des technologies innovantes pouvant servir à des fins militaires", écrit le parquet.



Dans cet objectif, il s'est servi du couple formé par Herwig F. et Ina F., qui gèrent une entreprise à Düsseldorf, servant d'intermédiaire pour la coopération avec le monde scientifique et de la recherche.

C'est ainsi que les époux ont conclu, par le biais de leur société, un accord avec une université allemande pour le transfert de données, ajoute le parquet, sans préciser de quelle université il s'agit.



L'objet de la première phase de cet accord était la réalisation d'une étude pour un partenaire chinois sur l'état technique de pièces de machines qui sont également importantes pour le fonctionnement de moteurs de bateaux puissants, par exemple dans les navires de combat.



Or, le partenaire chinois n'était autre que le membre du MSS, pour lequel Thomas R. travaillait.

Au moment de leur arrestation, les suspects étaient en train de négocier d'autres projets de recherche susceptibles d'être utiles pour renforcer la capacité de combat de la Chine, notamment dans le domaine maritime, ajoute le parquet.

En outre, ils sont soupçonnés d'avoir acheté un équipement laser spécial pour le compte du MSS, puis de l'avoir exporté vers la Chine sans autorisation.



Or, ce laser est considéré comme un bien sensible, destiné à des applications civiles mais susceptible d'être utilisé à des fins militaires, et donc soumis à autorisation d'exportation.

Les suspects vont être présentés à un juge en vue d'un placement en détention provisoire.



La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, s'est félicitée de ces arrestations qui surviennent cinq jours après celles de deux hommes de nationalité russe et allemande, soupçonnés d'avoir voulu commettre au profit de la Russie des actes de sabotage contre l'aide à l'Ukraine, y compris sur une base de l'armée américaine.



Mme Faeser a affirmé que les services de sécurité allemands étaient "très vigilants" face au "danger considérable de l'espionnage chinois aussi bien dans les domaines économique, industriel et scientifique".

Raison des liens commerciaux étroits, l'Allemagne a récemment quelque peu durci ses relations avec une Chine "plus offensive".



Il y a quelques mois, la ministre allemande de l'Education avait pointé les risques d'espionnage scientifique par des étudiants chinois détenteurs de bourses d'Etat dans les universités allemandes.

Il y a un an et demi, les dirigeants des services secrets allemands avaient aussi dénoncé une certaine naïveté dans le pays vis-à-vis de la Chine désireuse de s'approprier du savoir-faire économique et scientifique de l'Allemagne.



Or, l'économie allemande, qui vit de ses exportations, reste très dépendante de l'immense marché chinois. Et les entreprises allemandes restent avides de partenariats dans ce pays, comme l'a encore montré la visite la semaine dernière du chancelier Olaf Scholz en Chine - la deuxième depuis son entrée en fonction.



Les dernières annonces d'arrestations en Allemagne au profit des services de renseignement chinois remontent à l'été 2021: un politologue allemand, puis son épouse germano-italienne, avaient été arrêtés pour avoir reçu "des honoraires" en échange d'informations obtenues principalement grâce à leurs nombreux contacts politiques de haut niveau.