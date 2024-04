Arrestation de 4 personnes sous l’effet de la drogue

Pour ivresse publique manifeste et atteinte portée aux biens d’autrui

16/04/2024

Les éléments de la police relevant des préfectures de police de Casablanca et Marrakech ont interpellé, tôt lundi matin, lors de deux opérations distinctes, quatre individus, dont un mineur âgé de 17 ans, qui étaient sous l’effet de la drogue, pour ivresse publique manifeste et atteinte portée aux biens d’autrui.



Les éléments de police de Casablanca avaient été avisées de l’implication de deux individus dans des actes de vandalisme de véhicules stationnés sur la voie publique au quartier Sidi Moumen, a indiqué une source policière, précisant que l’intervention immédiate des éléments de police a permis l’interpellation des deux suspects qui, sous l’effet de substances psychoactives, étaient en train d’endommager plusieurs voitures.



Dans une opération similaire, les éléments de la police relevant de la préfecture de police de Marrakech ont mené une intervention après que deux individus ont causé des dommages à des véhicules stationnés au quartier M’Hamid, poursuit la même source, soulignant que cette opération sécuritaire a permis l’interpellation des deux mis en cause juste après avoir commis ces actes criminels.



Les trois mis en cause adultes ont été placés en garde à vue, alors que le mineur a été soumis à la procédure de contrôle, à la disposition des enquêtes judiciaires menées sous la supervision des parquets compétents pour identifier l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés.