Arrestation d' une femme pour diffusion d' un enregistrement comportant une menace de mort

15/07/2021

Les éléments du service régional de la police judiciaire de la ville de Dakhla ont interpellé lundi, en coordination avec leurs homologues de Kénitra, une femme pour son implication présumée dans la diffusion d'un enregistrement direct via les systèmes informatiques, comportant une menace de mort et une incitation à des agressions sexuelles sur sa fille mineure. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mardi, dans un communiqué, que la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la ville de Kénitra avait lancé un avis de recherche national à l'encontre de la suspecte (31 ans), avant qu'elle ne soit interpellée à Dakhla, dansle cadre de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet suite à la diffusion par l’intéressée d'une séquence en direct comprenant une menace de mort explicite et une incitation à des agressions sexuelles contre sa fille mineure. La mise en cause a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête confiée à la brigade de lutte contre la cybercriminalité de Kénitra, en tant que partie territorialement compétente, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.