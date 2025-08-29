Libération
Arrestation d'un individu soupçonné de vol avec effraction dans une agence de transfert d’argent

29/08/2025

agence de transfert d’argent Arrestation vol avec effraction

Les éléments de police du district provincial de sûreté de Berkane ont interpellé, mercredi après-midi, un individu aux antécédents judiciaires pour son implication présumée dans une affaire de vol avec effraction à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent, apprend-on de source sécuritaire.

Agé de 32 ans, le suspect, accompagné d'une autre personne, avait commis un vol en s'introduisant par effraction dans une agence de transfert d'argent dans la ville de Berkane, avant que les enquêtes et investigations effectuées n'aboutissent à son identification et à son arrestation, souligne la même source, précisant que le mis en cause est soupçonné de commettre deux opérations de vol similaires dans les villes de Zaïo et Oujda.

Le suspect a été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent en vue d'interpeller d'éventuels complices dans cet acte criminel.


