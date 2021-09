Arrestation à Kénitra d' un repris de justice pour possession et trafic de psychotropes

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont interpellé, vendredi à l’aube, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un repris de justice, âgé de 32 ans, pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de 16.080 comprimés psychotropes. L'individu en question a été appréhendé alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule léger au niveau de la gare de péage El Mnassra sur l’autoroute reliant Tanger à Kénitra, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le suspect a refusé délibérément d’obtempérer aux procédures d’interpellation, poursuivant son chemin avant de commettre un accident avec un camion. Il a été, par la suite, interpellé après avoir opposé une résistance farouche au cours de laquelle deux fonctionnaires de police ont été blessés à des degrés divers, ajoute la même source. Les fouilles menées dans le véhicule de la personne arrêtée ont permis la saisie de 16.080 comprimés psychotropes de type rivotril et de trois téléphones portables. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer les éventuelles ramifications de cet acte criminel et d'interpeller les complices présumés, conclut la même source.