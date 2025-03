Armando Barucco : Le Maroc, un véritable hub entre l'Europe et l'Afrique

23/03/2025

Le Maroc s'érige, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, en véritable hub et plaque tournante entre l'Europe et l'Afrique, a affirmé l'ambassadeur d'Italie à Rabat, Armando Barucco.



"Le Maroc est un véritable hub et une plaque tournante entre l'Europe et le continent africain. Il œuvre au développement des infrastructures et à la stabilité des pays du Sahel", a indiqué le diplomate italien, dans un entretien, à distance, avec la chaîne TV de l'agence Italpress.

Le Royaume, a-t-il noté, offre d'énormes opportunités d'investissements en matière d'infrastructures et de projets structurants.



Pour M. Barucco, le Maroc représente un pont incontournable pour les entreprises italiennes vers l'Afrique dans des domaines aussi variés que l'économie, le commerce et l'industrie.

Il a également indiqué que le Royaume est un pays "fondamental" aux niveaux de la collaboration et du partenariat en matière de sécurité.

Après avoir mis en avant la solidité et l'étendue de la coopération bilatérale dans divers secteurs notamment économique et commercial, qui a enregistré un rebond "extraordinaire" particulièrement durant la période post-Covid, l'ambassadeur italien a appelé les investisseurs de son pays à tirer profit des énormes opportunités offertes par le Maroc, pays qui co-organisera la Coupe du Monde 2030, avec l'Espagne et le Portugal.



M. Barucco a, en outre, souligné que Rabat est un partenaire privilégié pour Rome en matière des énergies renouvelables et de la transition énergétique, dans le cadre du plan Mattei, mettant en relief le rôle du Royaume de leader régional, qui accompagne les pays africains, à travers son programme triangulaire, dans leur transition énergétique et favorise l’intégration régionale.



Le diplomate a ainsi passé en revue les différents domaines de coopération entre les deux pays, citant dans ce cadre l'industrie automobile, la santé, la formation, le traitement des déchets, les chemins de fer, le dessalement de l'eau de mer, la recherche scientifique, ainsi que la création et le développement de projets communs.



M. Barucco a tenu à saluer, par ailleurs, l'essor et l'évolution que connaît le Maroc, "un pays qui se modernise et investit dans tous les domaines allant des infrastructures aux technologies de communication en passant par les énergies renouvelables et les nouvelles énergies vertes, entre autres", faisant savoir que le Royaume va bientôt abriter un bureau de "La Cassa Depositi e Prestiti" pour faire partie des rares pays qui comptent une représentation de cette institution publique italienne, destinée à financer des projets dans divers secteurs d’activité.