Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

09/09/2025

La chanteuse américaine Ariana Grande a remporté dimanche le prix la vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards avec son titre "Brighter Days Ahead", qui gagne également le prix de la meilleure chanson pop.



Visiblement émue au moment de recevoir sa récompense, la plus prestigieuse de cette soirée, l'autrice-interprète et actrice de 32 ans a longuement remercié ses fans, "si férocement aimants et solidaires".



"Merci de grandir avec moi et d'être si compréhensifs envers moi en tant qu'être humain", a-t-elle dit. Un peu plus tôt, recevant un premier prix, elle aussi remercié "(son) thérapeute et les personnes gays".



Une autre artiste largement récompensée au cours de la soirée est Lady Gaga, qui a interrompu une série de concerts pour venir recevoir sur scène à Elmont, dans l'Etat de New York, le prix de l'artiste de l'année. Elle a aussi remporté le prix de la meilleur collaboration, avec Bruno Mars pour le morceau "Die with a smile".



La chanteuse de 39 ans était en compétition pour la statuette de meilleure artiste avec d'autres poids lourds du secteur comme Bad Bunny, Kendrick Lamar, Taylor Swift et The Weeknd.



La chanteuse Rosé, qui poursuit une carrière solo après avoir explosé avec le groupe de K-Pop Blackpink, a reçu le titre de "chanson de l'année" pour son morceau "APT", composé là encore avec Bruno Mars.



Sabrina Carpenter a remporté le titre du meilleur album de l'année avec "Short n' Sweet".

La soirée a souvent été marquée par une esthétique et des prestations un peu nostalgiques, avec la présence sur scène des cinquantenaires Mariah Carey, Busta Rhymes et Ricky Martin et des chorégraphies empruntant beaucoup aux années 1980 et 1990, notamment chez les jeunes artistes Doja Cat et Tate McRae.



Le rappeur Kendrick Lamar, grand gagnant des derniers Grammy Awards, où il avait raflé cinq prix, est reparti bredouille, alors qu'il était nominé dans plusieurs catégories.



L'année dernière, l'édition se déroulait en pleine campagne électorale et la grande gagnante du soir Taylor Swift, soutien de Kamala Harris, avait appelé ses fans à se rendre aux urnes. Rien de ce type cette fois-ci, au cours d'une soirée qui a soigneusement évité tout message politique.

Bouillon de culture

Rick Davies



Le chanteur et cofondateur du groupe de rock britannique Supertramp Rick Davies ("Breakfast in America") est décédé samedi à l'âge de 81 ans après dix ans de lutte contre le cancer, a annoncé la formation.

Auteur de nombreux tubes comme "Goodbye Stranger" ou "Bloody Well Right", Rick Davies, né en 1944 à Swindon en Angleterre, est décédé à son domicile de Long Island aux Etats-Unis.

Le chanteur et auteur-compositeur est mort "après avoir combattu un myélome multiple pendant plus de dix ans", indique le groupe dans un message publié dans la nuit de dimanche à lundi sur Facebook.

"En tant que coauteur aux côtés de son partenaire Roger Hodgson, il était la voix et le pianiste derrière les chansons les plus emblématiques de Supertramp, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique rock", indique encore le groupe.

En 2015, Rick Davies avait annoncé souffrir d'un myélome multiple, un cancer de la moelle osseuse, débutant un "traitement agressif" qui avait contraint Supertramp à renoncer à une tournée européenne. Il en a ensuite souffert pendant plus d'une dizaine d'années, et le groupe n'est plus remonté sur scène.

Avec le chanteur et bassiste Roger Hodgson, il avait fondé ce groupe de rock progressif à Londres en 1969, après avoir passé une petite annonce pour recruter des membres.

Après "Crime of the Century" (1974) et "Crisis? What Crisis?" (1975), Supertramp avait connu un succès planétaire en 1979 avec l'album "Breakfast in America", qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires et a remporté deux Grammy Awards.