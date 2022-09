Aradei Capital augmente son CA consolidé de 14,8% au S1-2022

02/09/2022

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé d’Aradei Capital au titre du 1er semestre (S1-2022) s'est établi à 230,1 millions de dirhams (MDH) contre 200,4 MDH à la même période de l’année précédente, soit une progression de +14,8%.



Cette évolution s’explique principalement par la performance de la foncière sur le périmètre constant (contribution des nouvelles commercialisations, indexation, loyer variable et progression des autres revenus), ainsi que par l’impact du nouveau périmètre sur les revenus de ce 1er semestre (acquisition des titres de Cleo Pierre SPI -RFA avec effet à fin janvier 2021, constatation des revenus locatifs de la clinique El Jadida), a indiqué la société dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au titre du 2ème trimestre 2022.



Le CA social se situe à 79,7 MDH au 30 juin 2022 comparativement à 65,9 MDH au 30 juin 2021, soit une progression de +20,9%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, la surface GLA (surface commerciale utile) du portefeuille d’Aradei Capital s’élève à 391.000 m² au 30 juin 2022 (stable vs. fin mars 2022), et le taux d’occupation de la foncière est de 97% à fin juin 2022 (au même niveau que fin mars 2022).



L’investissement global réalisé par la foncière au titre du 1er semestre 2022 s’élève à 381,1 MDH incluant principalement l’investissement d’Aradei Capital au sein de la joint-venture Akdital Immo pour un montant initial de près de 120 MDH en janvier 2022, et les dépenses de développement sur les actifs immobiliers dont environ 209 MDH pour les cliniques d’Akdital Immo. L’investissement total réalisé par Akdital Immo en cumulé (incluant les exercices antérieurs) est de 522 MDH.

De son côté, l’endettement, s’est élevé à 2,835 milliards de dirhams (MMDH) au 30 juin 2022, contre 2,355 MMDH à fin décembre 2021.



Cette évolution résulte principalement de l’émission de billets de trésorerie et du financement bancaire pour l’activité développement d’Akdital Immo.