Après une longue absence, le grand retour du Festival de la culture soufie de Fès !

23/10/2022

Après une longue absence, le Festival de la culture soufie de Fès fait son grand retour cette année. Cette manifestation dont le coup d'envoi sera donné, ce samedi, et se poursuivra jusqu'au 29 octobre sous le signe "Science et conscience" célébrera, à nouveau, ce beau patrimoine culturel et spirituelle que représente le soufisme.



La 15e édition de cet événement culturel, qui s'est engagé, depuis sa création, à préserver et à diffuser diverses formes de samae et à enseigner les pratiques spirituelles soufies, accueillera une élite de penseurs et chercheurs des différents pays.



Cette édition, qui rendra hommage à feu Chérif Moulay Abdallah El Ouazzani, a prévu un programme riche et diversifié dont des soirées artistiques spirituelles célébrées par des groupes de chanteurs et musiciens de renom, qui emporteront les festivaliers dans un voyage à travers les plus beaux chants, musiques, poèmes et danses soufies.



Ce festival, qui a pour objectif de pérenniser le patrimoine culturel spirituel du soufisme, accueillera plus de 200 artistes du monde entier : Inde, Azerbaïdjan, Turquie, Kosovo, France, Iran et le Maroc, pour explorer et contribuer à la préservation du patrimoine musical soufi.



Dans ce cadre, des concerts exceptionnels permettront au public de découvrir l'ensemble du Samaa Orchestra, l'art du Mugham d’Azerbaïdjan inspiré de la poésie soufie de Nizami, la musique indienne hindoustanie ou la danse "khatak", portés par une jeune génération de virtuoses exceptionnels.



Le programme de cette édition comporte également des tables rondes, avec la participation d'une élite d'éminents chercheurs pour échanger les idées et débattre des sujets tels que "Science et conscience", "Philosophie et mysticisme", "Science et éthique" et "Science et religions".



Cette édition mettra en lumière l'âge d'or des sciences qu’a connu l’Islam, et qui a largement contribué à la renaissance scientifique non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier.



D'autre part, cet événement culturel porte sur l'enseignement des enfants, des adolescents et des jeunes, notamment en ce qui concerne la question de l'éthique de l'enseignement scientifique. Des ateliers seront, ainsi, consacrés à l'enseignement de l'art de samae et des applications de l'art contemporain.



En ce qui concerne les relations entre les sciences et les religions, d’éminents spécialistes du dialogue entre science et foi, venus des quatre coins du monde, mais aussi des représentants des différents cultes participeront à un débat sur "notre réalité actuelle et nos projets futurs".



L'art plastique sera également de la partie étant donné que le thème de l’éveil de la conscience fera l'objet de l'exposition "Les manteaux des éveillés", qui apportera son regard contemporain sur la transmission traditionnelle soufie de l’influx divin et prophétique à travers le manteau ou "khirqa".



En clôture, un vibrant hommage sera rendu au grand maître marocain du soufisme arabo-andalou, Mohammad Al Harraq, célébré en tant que maître de la voie par la beauté et dont l’œuvre poétique sera chantée par les plus grandes voix du chant arabo-andalou.



La quinzième édition de Festival de la culture soufie de Fès qui se veut exceptionnelle à tous les égards, permettra au public de découvrir de près la culture soufie et la profondeur de ce patrimoine spirituel.



Par Ezzalarab Moumni (MAP)