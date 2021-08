Après un suspense entretenu, Kanye West sort finalement son album “Donda ”

31/08/2021

Après des semaines de retard et plusieurs séances d’écoute dans des stades bondés, le dixième album studio du rappeur américain Kanye West est finalement sorti officiellement dimanche. Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ou Lil Baby figurent en invités sur cet opus de deux heures, comptant 27 morceaux. D’autres participants sont plus polémiques: le chanteur américain Marylin Manson, accusé de viol, ou le rappeur DaBaby, qui avait provoqué cet été une controverse avec des propos homophobes et sexistes. Chris Brown, condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna, apparaît aussi comme compositeur et parolier sur le morceau “New Again”. Dans cet album, qui porte le nom de sa mère décédée en 2007, Kanye West aborde à nouveau des thèmes religieux et fait plusieurs fois référence à sa séparation ultra médiatisée avec Kim Kardashian. Son album a profondément évolué ces dernières semaines au cours des grandes séances d’écoute publiques organisées à Atlanta, Las Vegas et Chicago. Et Kanye West pourrait bien continuer à le modifier après sa sortie en streaming, comme il l’avait fait pour son album “The Life of Pablo” paru en 2016. L’artiste de 44 ans, en instance de divorce d’avec la vedette américaine de téléréalité Kim Kardashian, a aussi entamé une procédure pour changer officiellement son nom en “Ye”.