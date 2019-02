Après son overdose, Demi Lovato fête ses six mois d’abstinence

Après avoir fait une overdose qui l’a amenée à une hospitalisation d’urgence et à une cure de desintox, Demi Lovato va mieux. Elle vient de célébrer fièrement ses six mois de sobriété avec ses fans.

Entre Demi Lovato et la drogue, c’est un long combat. Victime de harcèlement scolaire lorsqu’elle était adolescente, elle a commencé à avoir des problèmes de confiance en elle, des envies suicidaires, des complications avec la nourriture et a rapidement fait face à de nombreuses critiques sur son physique.

À seulement 17 ans, la chanteuse commence alors à se droguer. Si elle semble désormais avoir réglé ses soucis de nutrition, depuis 2010, la copine de Selena Gomez en revanche se bat contre son addiction à la drogue.

Malgré plusieurs séjours dans des centres de désintoxication, elle avait fait savoir en 2017 qu’elle resterait toujours accro à l’alcool et aux stupéfiants. Jusqu’à l’été dernier, en juillet 2018, où la jeune femme de 25 ans est retrouvée inconsciente dans sa maison à Hollywood Hills à la suite d’une overdose.

Hospitalisée d’urgence une fois remise de cette rechute, elle était tout de suite retournée en cure afin de soigner sa dépendance. Et aujourd’hui, Demi Lovato semble enfin sur la bonne voie.

Sur les réseaux sociaux, l’interprète du titre Sobera a une nouvelle fois rassuré ses followers sur son état de santé. Et même plus que ça ! C’est en effet avec une grande fierté qu’elle leur a annoncé – sur son compte Instagram – qu’elle est désormais à six mois de sobriété ! Dans sa story, la star a partagé une première photo d’un gâteau offert par ses proches où l’on peut voir écrit «Joyeux 6 mois. On est vraiment fiers de toi. Avec tout notre amour », sur une petite carte posée sur le dessus.

La chanteuse a légendé cette photo avec une seule phrase pleine de sens : «Meilleur jour de ma vie». Puis elle a posté une deuxième photo, cette fois-ci du badge officiel «6 mois» remis par son centre de désintoxication, posé dans sa main. Très croyante, elle a complété cette publication d’émoticônes prières. Une façon de remercier aussi ses fans qui la soutiennent dans son combat depuis le début. On ne peut que lui souhaiter que ça continue comme ça !