Après ses critiques, Neil Young jouera finalement au festival de Glastonbury

07/01/2025

La légende du folk-rock Neil Young, qui avait critiqué l'organisation du célèbre festival anglais de Glastonbury et annoncé son retrait de l'édition 2025, est revenu sur sa décision vendredi en mettant en cause "une erreur dans les informations reçues".



La veille, le musicien américano-canadien de 79 ans avait accusé le festival d'être tombé "sous le contrôle" de la BBC, partenaire comme chaque année de l'évènement musical programmé du 25 au 29 juin.



"En raison d'une erreur dans les informations reçues, j'avais décidé de ne pas jouer à Glastonbury, ce que j'ai toujours adoré faire. Mais heureusement, le festival est de retour dans notre calendrier et nous avons hâte d'y jouer!", a-t-il écrit vendredi sur son site internet.



Emily Eavis, l'organisatrice de l'événement qui avait l'an dernier accueilli quelque 210.000 festivaliers, s'est réjouie de cette décision.

"Neil Young est un artiste qui nous tient beaucoup à coeur (...) Il fait les choses à sa manière et c'est pour ça que nous l'aimons", a-t-elle déclaré sur Instagram.

"Nous avons hâte de l'accueillir à nouveau" au festival, où il sera l'une des têtes d'affiche sur la scène mythique "Pyramid stage", a-t-elle ajouté.



Jeudi, le musicien avait justifié le retrait de son groupe The Chrome Hearts en disant que la BBC "voulait que nous fassions beaucoup de choses d'une manière qui ne nous intéressait pas".



"Il semble que Glastonbury soit désormais sous le contrôle d'une entreprise et que le festival ne soit plus ce qu'il était dans mes souvenirs", avait-il poursuivi, sans élaborer.

Neil Young s'était produit lors de l'édition 2009 de Glastonbury.



Les concerts de ce grand rassemblement annuel au sud-ouest de l'Angleterre sont largement retransmis sur les chaînes du géant audiovisuel britannique, partenaire du festival depuis 1997.



Mis en vente mi-novembre, les billets pour l'édition 2025, au prix de 373,50 livres (452 euros), ont été épuisés en 35 minutes.

La star du rock Rod Stewart, bientôt 80 ans, est le seul artiste à avoir été confirmé pour l'instant.



L'an dernier, Coldplay, Dua Lipa et SZA s'y étaient notamment produits.

Le festival, qui a débuté en 1970, prendra une pause en 2026 pour laisser le sol de Worthy Farm, le lieu où il est organisé, se reposer.

Bouillon de culture

Film



Le film "Assassinat" du réalisateur marocain Yassine Ait Fakir a participé à la 4ème édition des "Journées du documentaire CinéRif" (Cinéma Rif), qui s'est clôturée dimanche à Sidi Bouzid, en Tunisie.



Le film marocain (produit en 2023 et d'une durée de 35 minutes) traite de l'histoire d'une famille qui tente de protéger l'arbre du Talh (qui pousse dans les zones arides) des facteurs qui menacent sa survie, notamment les interventions humaines destructrices, que ce soit par l'arrachage ou le brûlage, ce à quoi fait référence le titre du film "Assassinat".



Outre ce film marocain, des documentaires de Tunisie, de Palestine, de Syrie et du Liban ont également pris part à cet événement, placé sous le thème "Réalité - Résistance - Perspectives".



Exposition



La Galerie Delacroix de Tanger abritera, du 10 au 12 janvier, une table ronde en célébration du 15e anniversaire de la librairie “les Insolites”.

Organisée sous le thème “Re-lier les marges: comment et pourquoi promouvoir d’autres centralités par les livres ?”, cette table ronde vise à explorer comment la littérature peut jouer un rôle clé dans la mise en lumière de voix souvent ignorées.

Les discussions porteront également sur les moyens de promouvoir de nouvelles perspectives qui reconsidèrent les “marges” et les “centralités” dans les récits littéraires.