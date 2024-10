Après les Bleues, Renard de retour en Arabie saoudite

28/10/2024

"Je suis de retour": après son passage décevant à la tête de l'équipe de France féminine, Hervé Renard, déjà sélectionneur de l'Arabie Saoudite entre 2019 et 2023, retourne dans le royaume avec pour objectif de se qualifier pour le Mondial 2026.



Le Français, connu pour sa chemise blanche et son sourire ravageur, a signé avec les "Faucons verts" pour un contrat de deux ans, selon une source proche des négociations.



Il remplace l'Italien Roberto Mancini, qui a été démis de ses fonctions après la défaite à domicile contre le Japon (2-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Le champion d'Europe avec l'Italie en 2021 avait dirigé la sélection après le départ de Renard et était sous contrat jusqu'en 2027.



Mais ses performances à la tête de l'équipe saoudienne ont déçu. En 18 matches avec l'entraîneur italien, les Saoudiens ont remporté sept victoires, fait cinq nuls et perdu six fois.

Pour tenter de se qualifier pour le prochain Mondial, la fédération saoudienne a donc décidé de rappeler Hervé Renard.

Contacté par l'AFP, le technicien a simplement répondu "c'est fait".



"Il y a eu une grande controverse sur son retour, mais le fait qu'il connaisse bien l'équipe a été décisif" pour le choisir, a déclaré la source proche des négociations, qui espère qu'avec lui l'Arabie saoudite "corrigera le tir en qualifications" pour la compétition, à laquelle rêve de participer de nouveau Renard.



À plusieurs reprises depuis quelques mois, le Cannois, dont le contrat à la tête de l'équipe de France féminine courait jusqu'aux Jeux de Paris cet été, a indiqué vouloir diriger une sélection et participer au tournoi, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.



Avec la sélection saoudienne, le double vainqueur de la CAN (2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d'Ivoire) avait signé un exploit en battant fin novembre 2022 l'Argentine de Lionel Messi (2-1) en phase de groupe de la Coupe du monde au Qatar.



Les dirigeants saoudiens ont forcément eu en tête les images de sa causerie - dans un anglais approximatif avec un fort accent français - à la mi-temps de ce match pour remobiliser ses joueurs. Ils avaient alors créé l'exploit de battre les Argentins, futurs champions du monde.



En revanche, son passage chez les Bleues s'est soldé par un échec et par deux éliminations en quarts de finale, à la Coupe du monde en 2023 puis aux Jeux de Paris, où les Bleues n'ont jamais vraiment produit un beau jeu.



Après son départ, il avait réaffirmé son envie de diriger une "équipe nationale en priorité": "Et j'espère qu'elle sera encore capable de jouer la qualification pour la Coupe du monde", disait-il dans une entretien à l'Équipe début octobre depuis le Sénégal, où il était reparti vivre avec sa famille.



Alors sans contrat ni fonction, il racontait que "ce qui est beau dans cette situation, c'est que vous ne connaissez rien de l'avenir. Quelque part, il y a une forme d'excitation aussi parce qu'à chaque fois que vous commencez un projet, vous êtes plein d'énergie. On remet les compteurs à zéro et on se dit que c'est passionnant".

Finalement, ce ne sera pas si nouveau que cela car il retrouvera des joueurs, des membres du staff et des équipements qu'il a quittés il y a un an et demi seulement.



Dans une vidéo publiée sur Instagram, il explique d'ailleurs qu'il n'a "jamais oublié la connexion avec le public et le pays et tous les souvenirs". "Je n'ai pas fini mon histoire avec l'Arabie saoudite, je suis de retour", a-t-il lancé, en tenue saoudienne traditionnelle.