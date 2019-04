Après le titre, objectif Coupe de France avec Neymar pour le PSG

24/04/2019

Le Paris SG, avec Neymar, a retrouvé dimanche l'ivresse de la victoire, enfin sacré champion de France après plusieurs semaines à tituber. Mais il doit reprendre une Coupe de France, samedi contre Rennes, pour ne pas terminer la saison en gueule de bois.

A Paris, un trophée peut en cacher un autre. A peine le 8e titre du club consommé, après la victoire contre Monaco (3-1), que l'entraîneur Thomas Tuchel a fixé le cap pour la suite: "L'objectif est clair, c'est de gagner le doublé (Coupe-Championnat). On doit gagner samedi."

Samedi, son équipe peut remporter pour la 5e fois de suite la Coupe de France. Un simple exercice de routine? Pas forcément, car elle a montré des failles sur le plan domestique, jamais vues dans l'ère QSI, entre l'élimination surprise en Coupe de la Ligue par Guingamp en janvier et deux récentes défaites, à Lille (5-1) puis Nantes (3-2).

Un échec face aux Bretons et le géant, qui a gagné 16 des 18 titres nationaux en jeu depuis 2015, se verrait tout petit avant un mercato d'été brûlant et devant ses supporters déjà échaudés par l'humiliation en C1 contre Manchester United.

La Coupe de France, "ça nous tient à coeur, on espère aller chercher ce titre et ne rien laisser aux autres", a rappelé le gardien Alphonse Areola.

"Un titre, c'est toujours une question d'honneur, de fierté", a ajouté Marquinhos. "On connaît tous l'objectif de la saison, c'est de remporter le maximum de titres pour le club."

La cascade de blessures de cadres a laissé craindre une fin de saison à la dérive pour le PSG, empêtré dans une spirale négative au point que Tuchel s'était dit "inquiet" pour la finale après le revers à la Beaujoire. Contre Monaco, son horizon s'est enfin éclairci: sa star Neymar a rejoué mais aussi Edinson Cavani et Marquinhos.

Angel Di Maria est également réapparu sur le banc mais sans entrer sur la pelouse.

Le retour du N.10 brésilien, absent trois mois après s'être blessé au pied droit, est une excellente nouvelle pour les Parisiens, qui ont souffert à la création sans lui. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé contre l'ASM, s'en réjouira aussi: les deux "aiment jouer ensemble", a assuré le technicien allemand.

Si "Ney" a repris en douceur dimanche pendant 45 minutes, il sera "prêt pour samedi", a poursuivi Tuchel. Avec sa "MCN" de retour, le PSG peut relever la tête et même chasser les records à nouveau comme celui du plus grand nombre de points en une saison de L1, actuellement à 96.

Paris enfin au complet samedi pour la fête? Pas si sûr. Les sorties sur blessure de Marco Verratti et Thilo Kehrer contre l'ASM pourraient encore poser des maux tactiques à Tuchel. Le sort du milieu italien paraît le plus inquiétant car il s'est plaint de la cheville gauche, la même qui l'a éloigné des stades en janvier.

L'Allemand s'est lui blessé à la cuisse droite.

Mais contre Rennes, la défense du PSG pourrait voir le retour de Thiago Silva, absent contre Monaco. "Il essaie d'être avec nous pour la finale", avait expliqué son coach à la veille du match. Si l'infirmerie parisienne se vide, c'est Rennes qui doit regretter que la finale ne s'est pas jouée une semaine plus tôt...