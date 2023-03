Après le séisme en Turquie, l'ONU a reçu un quart des fonds pour les opérations humanitaires

31/03/2023

Les Nations unies ont reçu un peu plus d'un quart des fonds demandés, soit 268 millions de dollars, pour ses opérations de soutien humanitaire aux populations touchées par le séisme du 6 février en Turquie.



"La première phase initiale d'urgence - à peu près les trois premières semaines - au cours de laquelle nous avons mené des opérations de recherche et de sauvetage et acheminé des fournitures essentielles pour sauver des vies, a pris fin", a expliqué le porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires de l'ONU, Jens Laerke, lors d'un point de presse régulier à Genève.



"Nous sommes maintenant dans ce que nous appelons la phase d'urgence humanitaire", qui se concentre sur les besoins des rescapés, a-t-il indiqué.



Le 16 février, les Nations unies avaient ainsi lancé un appel à l'aide internationale afin de récolter un milliard de dollars pour que les agences humanitaires puissent aider, sur une période de trois mois, plus de 5 millions de personnes en Turquie.



Les Nations unies ont jusqu'à présent récolté 268 millions de dollars, a indiqué M. Laerke.

Les cinq principaux donateurs sont les Etats-Unis, le Koweït, la Commission européenne, le Fonds d'urgence des Nations unies (Cerf) et l'Arabie saoudite.



Parallèlement, la Commission européenne s'est engagée le 20 mars à verser un milliard d'euros d'aide pour la reconstruction de la Turquie, la phase suivant les opérations humanitaires.



Plus de 9 millions de personnes ont été directement touchées par le séisme en Turquie et 3 millions ont été déplacées, selon l'ONU.

Les agences onusiennes ont notamment fourni une aide alimentaire d'urgence à près de 3 millions de personnes jusqu'à présent et distribué des produits ménagers de base à plus de 4,1 millions de personnes.



Les Nations unies ont par ailleurs lancé, en février, un appel éclair de près de 400 millions de dollars pour aider, sur une période de trois mois également, près de 5 millions de personnes touchées par le même séisme dévastateur en Syrie.



L'ONU a reçu 364 millions de dollars, soit près de 92% des fonds demandés, a indiqué M. Laerke à l'AFP.

Les 5 principaux donateurs sont l'Allemagne, les Etats-Unis, le Koweït, l'Arabie saoudite et la Suède.



L'ONU et ses partenaires ont pu jusqu'à présent fournir un toit ou des tentes à près de 100.000 personnes touchées par le séisme en Syrie. Au total, les agences de l'ONU ont effectué 45 missions transfrontalières, depuis la Turquie, pour rencontrer les rescapés, évaluer leurs besoins et coordonner la réponse.