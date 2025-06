Après la Tunisie, le Onze national surclasse le Bénin

10/06/2025

Avec un Onze remanié, le Maroc a pris le dessus sur le Bénin (1-0), en match amical disputé lundi soir au Complexe sportif de Fès.

Le bijou d’El Kaabi Comme il l’avait précédemment annoncé, Walid Regragui veut tester de nouvelles choses… trouver des solutions !



En effet, Zakaria El Ouahdi a commencé sur le côté droit à la place de Achraf Hakimi, champion d’Europe avec le PSG. Dans les cages, Munir Kajoui, tout récent champion de la Coupe de la CAF avec la RSB, a débuté le match. En milieu de terrain Oussama Saharoui a été titularisé au soutien de El Kaabi et Rahimi en attaque.



Dès l'entame du match, les Lions de l’Atlas ont exercé une pression énorme sur les Béninois qui ont joué en bloc très bas. Saibari et Rahimi ont annoncé la couleur dès les premières minutes de la première mi-temps.



Depuis, le Maroc n’a cessé de chercher des failles menant droit au but adverse, mais les Béninois sont restés soudés en défense attendant des contres souvent avortés en milieu de terrain.



A la 33è minute, El Kaabi a loupé une frappe de gauche après un malentendu dans la défense du Bénin. Quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, le même El Kaabi à la réception d’un caviar millimétré de Masina, «la belle surprise de Regragui» a signé l’un des plus beaux buts de sa carrière d’un retourné acrobatique pour permettre aux Lions de l’Atlas de rentrer aux vestiaires avec une avance d’un but.



Les premières minutes de la 2ème mi-temps ont connu le même scénario: attaque marocaine, défense béninoise. Le sélectionneur national a opté pour quelques changements avec l’entrée en jeu de Targhalline et de Zouhzouh pour redynamiser le milieu de terrain. Bilal El Khannouss et Marouane Sanadi sont également entrés en jeu.



Ce dernier s’est créé un face à face la 80è minute du jeu, mais sa frappe a été repoussée par le portier béninois.



Le Maroc s’était imposé, vendredi, face à la Tunisie en match amical (2-0).