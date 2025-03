Après l'Afrique, consécration mondiale pour la pugiliste Widad Bertal

18/03/2025

Après l'Afrique, c'est sur le toit du monde que trône désormais la pugiliste marocaine Widad Bertal. Sacrée championne du monde dans la catégorie (52-54 kg) aux Mondiaux de boxe féminine 2025, dimanche à Nis en Serbie, elle a écrit l'histoire, prouvant que le travail acharné et la persévérance sont les secrets du succès.



Deuxième Marocaine a décrocher l'or aux championnats du monde de boxe féminine, après Khadija El Mardi en 2023 à New Delhi, Widad Bertal a donné enfin la pleine mesure de son talent immense, pour s'illustrer à l'échelle internationale et porter haut les couleurs nationales.



La pugiliste de 25 ans, double championne d'Afrique en titre (2023 à Yaoundé et 2024 à Kinshasa) , n'avait d'yeux que pour la consécration mondiale. Et elle s'est montrée à la hauteur des espoirs placés en elle, décrochant avec brio le sacre mondial, au bout d'un parcours exemplaire.



Surmontant la déception des Jeux olympiques de Paris où elle s'était inclinée en quarts de finale malgré de bonnes prestations, Widad Bertal a démontré qu'elle est une compétitrice féroce et une championne de caractère.



Pour sa troisième participation consécutive à des championnats du monde de boxe féminine, la pugiliste marocaine a su capitaliser sur l'expérience accumulée lors des éditions précédentes des Mondiaux pour monter sur la plus haute marche du podium.



Tour après tour et round après round, elle a brillé sur les rings de Nis, tenant son rang de tête de série N°1. Ses frappes puissantes et précises, son agilité, ses réflexes rapides et son jeu de jambes impeccable l'ont érigée en grande favorite pour le sacre mondial.



En finale contre la Turque Hatice Akbas, championne du monde en 2022 et vice-championne olympique aux JO de Paris-2024, elle n'a jamais douté de ses capacités, continuant à croire en la victoire, malgré un premier round en faveur de sa redoutable adversaire. Détermination et confiance en soi ont été les clés de son come-back dans ce combat qu'elle a enfin remporté par 5 points à 2, pour écrire l'histoire et s'ouvrir les portes de la gloire.



Lors de ces championnats du monde de boxe féminine organisés du 8 au 16 mars, sa compatriote Hasna Larti s'est également illustrée, en s'adjugeant la médaille de bronze (catégorie 75-81 kg) aux dépens de la Bulgare Victoriya Kebikava, grâce à une victoire par RSC.



Ces résultats promettent de beaux lendemains à la boxe nationale féminine qui peut compter sur de grandes championnes pour briller sur les rings des plus grandes compétitions et réaliser des exploits majeurs.