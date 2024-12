Après avoir "touché le fond", Mbappé se relance vers les sommets

26/12/2024

Après des mois de galère, au bout desquels il a "touché le fond", Kylian Mbappé semble enfin montrer son vrai visage, celui de l'attaquant à l'efficacité retrouvée, et commence à faire taire les critiques subies depuis son arrivée cet été au Real Madrid.



In fine, l'annus prend des atours moins horribilis que redouté pour la superstar française, auteur ce week-end de son match référence avec les Merengues, après un semestre à patauger dans ce maillot blanc du "plus grand club du monde".



Dimanche, contre le FC Séville en Liga, celui qui a terminé six fois de suite meilleur buteur de Ligue 1 sous le maillot du Paris SG, a ouvert le festival offensif madrilène dès la 10e minute d'une magnifique frappe des 20 mètres.



Ce dixième but en 16 matches de Liga est jusqu'ici non seulement son plus beau, mais il témoigne d'un regain de spontanéité et de confiance en soi, caractérisé par une vitesse et une précision d'exécution qu'on ne lui avait plus vu depuis un moment.

L'attaquant, qui vient de fêter ses 26 ans, a encore fait preuve de justesse technique en servant en une touche de balle Brahim Diaz, permettant au Marocain d'inscrire le but du 4-1. Sa deuxième passe décisive.



"Maintenant, il montre son vrai visage. Lors des derniers matches, il a été bon, mais il peut encore s'améliorer", avait finement anticipé son entraîneur Carlo Ancellotti, avant cette rencontre. "Il est plus motivé, plus enthousiaste, heureux d'être ici."

"Je me sens très bien dans l'équipe. On peut voir sur le terrain que je joue mieux avec les autres et que toute l'équipe joue beaucoup mieux", pouvait abonder, tout sourire, l'intéressé après-coup.



"L'adaptation est terminée", affirmait encore celui qui reste sur 4 buts et 2 passes décisives sur ses quatre derniers matches, partageant désormais le statut de co-meilleur buteur du Real cette saison, toutes compétitions confondues, avec Vinicius (14).

Mais avant de relever la tête, Mbappé a avoué avoir "touché le fond" le 4 décembre à Bilbao, où il avait une nouvelle fois traversé comme un fantôme une rencontre perdue (2-1), avec un penalty raté en prime.



"Je pense que (ce) match m'a servi (...) Ça m'a fait prendre conscience que je devais donner le maximum pour ce maillot et jouer avec personnalité", a expliqué "Kyky", qui avait aussi erré comme une âme en peine les semaines précédentes, lors de chocs soldés par de cuisants revers, contre Barcelone en championnat (4-0), contre l'AC Milan (3-1) puis Liverpool (2-0) en Ligue des champions.



Entre-temps, il y a aussi eu ces non-convocations en équipe de France, entre nécessité de repos accordée et réoxygénation du groupe imposée par Didier Deschamps, qui ont eu vite fait de faire naître le débat sur son statut de capitaine, dans le sillage d'un Euro-2024 raté et fini avec un nez cassé. Au point que le champion du monde 2018 a dû clamer que son "amour" pour les Bleus n'avait "pas bougé", lors d'une rare prise de parole à la télévision.

De fait, l'année 2024 a été la plus tourmentée de sa carrière, sur le plan du foot donc, mais aussi et de façon indissociable, au niveau extrasportif.



Car si l'acrimonieux conflit financier avec le PSG -à qui il réclame 55 millions d'euros d'impayés- s'éternise devant les tribunaux, l'enquête pour viol après son passage à Stockholm a été refermée à son grand soulagement, après quatre mois de procédure qui n'ont pas manqué de le fragiliser.



Or, depuis que la juge a décidé de classer l'affaire sans suite le 12 décembre, Mbappé est soudainement redevenu un joueur de foot à part entière, enfin en mesure de se concentrer sur une seule chose: redevenir le buteur digne de la star mondiale qu'il est.



Lui qui vient d'ajouter la Coupe intercontinentale à son palmarès (2e trophée avec le Real après la Supercoupe d'Europe, en marquant à chaque fois) n'a pas manquer d'annoncer la couleur, en forme de voeux: "Je sais que je peux faire beaucoup plus. Pour 2025, je veux faire beaucoup mieux qu'en 2024 et gagner beaucoup de titres".