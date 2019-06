Après Oslo, la délégation d'élus des provinces du Sud se rend à Dublin

18/06/2019 Ahmadou El-Katab

Après des entretiens à Oslo qualifiés de fructueux par son président, Khattatt Yanja, la délégation des élus des provinces marocaines du Sud a effectué une visite à Dublin, en Irlande du 13 au 15 juin. Lors de cette tournée, les représentants des populations du Sud ont eu des entretiens avec le président du Parlement de l’Irlande du Sud et le président de la commission mixte des affaires étrangères au sein de ce Parlement. Les entretiens se sont déroulés en présence de Lahcen Al Mahraoui, ambassadeur du Maroc en Irlande et de plusieurs députés et membres du sénat irlandais ainsi que des représentants de l’ONG «Front Line defenders».

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc à Dublin, les entretiens qui ont permis aux membres de la délégation marocaine de démontrer le caractère réaliste et juste de la proposition marocaine d’autonomie pour les provinces du Sud, se sont caractérisés par des échanges prometteurs.

Les membres de la délégation marocaine ont rappelé que, dans sa résolution 2440, le Conseil de sécurité a insisté sur la nécessité de trouver une solution. Ils ont souligné que la légitimité de la représentativité des populations sahraouies ne peut être revendiquée que par les représentants élus démocratiquement à travers un suffrage libre, à l’image des élections effectuées au Maroc en 2015 et 2016 et que l’ONU, par le biais d’observateurs internationaux, a qualifiées de libres et transparentes.

L’évolution que le dossier du Sahara marocain a connue après les deux tables rondes de Genève a également été traitée lors de ces entretiens.

Par ailleurs, les membres de la délégation marocaine ont mis en exergue le boom économique et social que connaissent les provinces du sud sous la conduite de Sa Majesté le Roi, soulignant que, de par la contribution des sahraouis, femmes, jeunes et moins jeunes, le Sahara marocain est un exemple exceptionnel de développement inspirant d’autres régions et pays voisins, notamment en Afrique subsaharienne.

Abordant la situation de nos frères des camps de Tindouf, les membres de la délégation ont déploré le fait que ces populations soient privées de leurs droits les plus élémentaires et de déplacement. Ils ont formulé le souhait de tous les Sahraouis où qu’ils soient, de voir leurs frères rallier les provinces marocaines du Sud et profiter de la quiétude, de la sécurité, de la liberté et de la prospérité dans ces régions.

Khattatt Yanja a, au nom de ses collègues, renouvelé l’attachement des Sahraouis au Royaume du Maroc et à la dynamique de développement des provinces du Sud initiée par Sa Majesté le Roi.

Pour leur part, les responsables irlandais ont montré un grand intérêt aux explications qui leur ont été données par les membres de la délégation marocaine et ont exprimé leur engagement à soutenir l’initiative menée par le Secrétaire général de l’ONU au sujet du Sahara. Ils ont insisté sur le fait que cette visite effectuée par les élus des provinces du Sud contribuera, sans aucun doute, au renforcement du partenariat entre le Maroc et l’Irlande à tous les niveaux.

Notons qu’en plus de son président, Khattatt Yanja, la délégation marocaine comprend Mohamed Razma, Ahmed Lakhriff, Naâma Mayara, membres de la Chambre des conseillers, Fatima Sayida, vice-présidente du conseil de la région Laâyoune-Sakia El-Hamra et Chaïba Mrabih Rabou, président du Centre pour les études et recherches en développement et droits humains.