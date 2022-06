Après “James Bond” et “Mission Impossible” , Léa Seydoux rejoint la saga “Dune ”

23/06/2022

Après avoir joué les héroïnes dans James Bond (Spectre, Mourir peut attendre) et les seconds couteaux dans Mission Impossible (Protocole fantôme), Léa Seydoux rejoint la franchise Dune, rapportent cette semaine les médias américains. La comédienne française jouera Lady Margot, l'épouse Bene Gesserit du comte Hasimir Fenring. Le personnage n'était pas apparu dans l'adaptation de David Lynch. Léa Seydoux compte avec Florence Pugh, Christopher Walken et Austin Butler (la star d'Elvis) parmi les nouvelles recrues du second volet du blockbuster. Denis Villeneuve, qui rempile pour la suite, débutera le tournage à l'automne. Le film doit sortir fin octobre 2023. Une partie des stars du premier volet seront bien entendu de retour: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin. Dune avait rencontré un grand succès l'année dernière. Le film, au thème environnemental sous-jacent, avait récolté 40,1 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis, alors même qu'il était disponible de manière simultanée sur les grands écrans et sur la plateforme de streaming HBO Max. En France, 3,1 millions de spectateurs se sont laissés séduire par le blockbuster. Adaptation d'un roman de 1965 de Frank Herbert, Dune raconte l'histoire de la puissante famille Atréides qui se retrouve affectée à la gestion d'une planète où est produit l'"épice", une mystérieuse substance indispensable au voyage interstellaire.