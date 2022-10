Après Indiana Jones 5, Harrison Ford super-méchant chez Marvel ?

La folle rumeur du moment !

23/10/2022

C'est la grosse rumeur du moment du côté de chez Marvel ! Harrison Ford serait en discussions avec le grand manitou du studio, Kevin Feige, pour rejoindre le MCU.



Après avoir terminé le tournage d'Indiana Jones 5, le comédien de 80 ans devrait remplacer William Hurt, décédé le 13 mars dernier, dans le rôle de Thaddeus Ross.



Cet antagoniste, lieutenant-général de l'US Air Force, est notamment apparu dans L'Incroyable Hulk, Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame et Black Widow.



Marvel souhaiterait le faire revenir dans Captain America New World Order et Thunderbolts, attendus pour le 1er mai et le 24 juillet 2024.



Selon SlashFilm, Harrison Ford va enfiler le costume de Ross et une partie du rôle se ferait en performance capture. En effet, l'idée serait de s'inspirer des comics, dans lesquels cet anti-héros se métamorphose en Hulk rouge. Il pourrait ainsi être le grand méchant de la fin de la phase 5 du MCU, qui se terminera avec Thunderbolts.



Après avoir collaboré dernièrement avec Disney sur Star Wars et Indiana Jones 5 (en salles le 28 juin 2023), Harrison Ford continuerait ainsi sa collaboration avec la firme de Mickey via Marvel Studios. Bonne ou mauvaise idée ? Avant d'en avoir l'éventuelle confirmation, on vous laisse en débattre.