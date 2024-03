Après Castro et Chavez, Oliver Stone annonce un documentaire sur Lula

15/03/2024

Oliver Stone a terminé le tournage d'un documentaire sur le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, son incarcération entre 2018 et 2019 et son retour au pouvoir, a déclaré le cinéaste dans un entretien avec l'AFP.



"Le documentaire aborde les poursuites judiciaires (NDLR : qui ont ciblé l'ancien président brésilien à partir de 2011 pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent, entre autres), ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mis en prison pour corruption ce président d'un pays prospère, ce qui n'est pas vraiment inhabituel dans ces pays", a déclaré Stone, de passage à Paris mardi pour parler de "Nuclear Now", un documentaire sur la défense du nucléaire.



Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment, le film devant être présenté en festival, a précisé le réalisateur américain, habitué des grands-messes du 7e art comme le Festival de Cannes.

En l'espace de cinq décennies, Oliver Stone a tourné plusieurs oeuvres de fiction et documentaires liés à l'Amérique latine, à commencer par "Salvador" (1986), avec James Woods.



Certaines de ses œuvres sont controversées, comme "Comandante", documentaire sorti en 2003 sur Fidel Castro, auquel il en a consacré deux autres, en 2004 et 2012.

En 2014, Stone a aussi réalisé "My Friend Hugo", sur l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez,produit par le diffuseur officiel vénézuélien Telesur, qui défend le régime chaviste.



Le tournage du documentaire sur Lula a pris des mois, pendant lesquels Oliver Stone a voyagé avec le vétéran de la politique brésilienne.

Interrogé sur les similitudes entre Lula, Chavez et Castro, il voit en eux "des humanistes". "Ils sont tous originaux et font de leur mieux pour servir leur pays", estime-t-il.



"Je pense que les poursuites judiciaires sont utilisées dans le monde entier pour des raisons politiques, comme un outil politique. Mais le monde entier est corrompu. La Russie fonctionne grâce à la corruption, comme la Turquie ou les Etats-Unis", a ajouté Oliver Stone, qui est également l'auteur d'une série d'entretiens avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

"Je suis un libre penseur", déclare le cinéaste, qui n'envisage ni de voter Trump, ni Biden lors des élections américaines de novembre.



Avec des interviews comme celles de Poutine, Stone s'est forgé une réputation d'outsider à Hollywood. Cela lui a déjà valu d'être qualifié de complotiste, ce dont il dit se moquer.

Lauréat de trois Oscars, le réalisateur de "Platoon" et "JFK" admet qu'un retour aux longs métrages semble difficile.