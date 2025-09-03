Approbation d’une convention de partenariat sur l’accélération du projet de l’Avenue Royale

Session extraordinaire du Conseil de la commune de Casablanca

03/09/2025

Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé, mardi, lors d'une session extraordinaire au titre du mois de septembre, une convention de partenariat sur l’accélération de la réalisation du projet de l’Avenue Royale.



Inscrite dans le cadre des efforts engagés pour la réalisation de cette Avenue Royale, un des chantiers structurants de la métropole, cette convention définit les responsabilités et les engagements des parties signataires.



Elle fixe également les missions des différentes parties concernées, notamment la Caisse de Dépôt et de Gestion, les autorités locales représentées par la Wilaya de la région Casablanca-Settat sous l'égide du ministère de l’Intérieur, l’Agence urbaine, la Commune de Casablanca ainsi que la Région Casablanca-Settat.



La convention comprend également des dispositions relatives, entre autres, à la cession par la SONADAC à la commune de Casablanca, à titre gracieux, des actifs immobiliers au niveau de l’Avenue Royale, le transfert à Casablanca Iskane & Equipements (CIE) de l’ensemble des prérogatives, responsabilités et missions de la SONADAC dans le cadre du Projet Avenue Royale à savoir les missions de relogement, d’indemnisation des populations concernées ainsi que les actions de libération et de démolition des occupations et l’aménagement d’un parc urbain public au sein du périmètre dudit projet ou encore les contributions financières des parties signataires ainsi que les mécanismes de gouvernance et de contrôle des comités de pilotage et de suivi.



Dans une intervention, la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, a affirmé que la réalisation de cette Avenue Royale renforcera la position de Casablanca en tant que métropole à l’égal des grandes villes mondiales, assurant que ce chantier qui sera achevé dans les mois à venir est incontestablement le plus important en Afrique.



Elle a aussi indiqué que ce projet s’ajoute à d’autres portés par la commune de Casablanca dans une vision soucieuse de la durabilité de la ville, entre autres, l’aménagement des parcs et leur agrandissement dans l’ensemble des arrondissements et l’ouverture toute récente des toilettes publiques à accès gratuit.



Cette convention représente donc un coup d’accélérateur en faveur de la réalisation de cette Avenue Royale qui renforcera l’attractivité de Casablanca en tant que métropole économique.

