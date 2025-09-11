Approbation à l’unanimité des rapports et de la procédure de l’élection des congressistes

Réunion du secrétariat de la Commission préparatoire du 12ème Congrès de l’USFP

11/09/2025

Le secrétariat de la Commission préparatoire du 12ème Congrès national de l’USFP a approuvé à l’unanimité tous les rapports du Congrès du parti prévu en octobre prochain.



Il a également approuvé, lors d’une réunion tenue lundi au siège central du parti à Rabat, la proposition du président de la Commission préparatoire concernant la fixation des dates de la discussion desdits rapports et de l’élection des congressistes.