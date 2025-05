Appel de Laâyoune-Sakia El Hamra : Vers une renaissance intellectuelle et de développement en Afrique

13/05/2025

Un parterre d'écrivains, d'intellectuels et de chercheurs marocains et africains ont appelé, dimanche à Laâyoune, à une renaissance intellectuelle et de développement en Afrique.



Dans "l'Appel de Laâyoune-Sakia El Hamra", sanctionnant les travaux d'un colloque initié par la Ligue des écrivaines du Maroc et la Ligue des écrivaines d'Afrique, les intervenants ont souligné la nécessité de promouvoir la sensibilisation, la conscientisation, la coopération et l’action commune pour que l’Afrique puisse transcender les contraintes du passé et construire un présent qui embrasse les horizons de développement.



Réunis dans le cadre de cette rencontre, tenue sous le thème "L’Afrique, de la littérature, de libération et de la résistance à la pensée de développement", les panélistes ont appelé à développer une pensée de développement capable de relever les défis, relevant que "l’identité africaine n’est pas seulement un passé, mais un projet d’avenir qui promeut une culture d’appartenance, d’action commune et de progrès collectif".

Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir une pensée constructive ayant pour socle le développement, la citoyenneté africaine et l’action commune.



Dans l’"Appel de Laâyoune-Sakia El Hamra", les intervenants ont plaidé pour la mise en place d’un "Centre africain d’études sur la libération et le développement" en tant que plateforme de recherche contribuant à enrichir le débat sur l’avenir du continent et à documenter les expériences historiques et politiques.



De même, ils ont jugé impératif de créer une bibliothèque numérique accessible à tous, comprenant la littérature de résistance, les études de développement et les discours politiques qui ont façonné la pensée africaine moderne, servant ainsi de référence aux générations futures.



Dans cette lignée, ils ont appelé au lancement d'un Réseau des jeunes penseurs africains, qui servira de plateforme pour des rencontres académiques et l’échange d’idées entre les penseurs vétérans et émergents.



Ils ont aussi relevé que le rôle des médias doit être renforcé en faveur de la diffusion de la pensée libératrice et de développement, par le biais de documentaires, d’articles et de programmes culturels.



En outre, ils ont souligné la nécessité de lancer des initiatives culturelles et médiatiques visant à renforcer la pensée libérale, en mettant en lumière les expériences réussies en matière de développement en Afrique.



Par ailleurs, les intervenants ont appelé à tenir un forum annuel intitulé "Forum Laâyoune-Sakia El Hamra pour le développement", rassemblant des universitaires, des académiciens et des décideurs pour élaborer de nouvelles stratégies pour l’avenir et assurer une réelle renaissance du continent.



Evoquant l’importance du partenariat maroco-africain dans la promotion du développement durable, ils ont jugé nécessaire de mener des projets économiques et culturels qui prennent en considération les spécificités locales et créent des ponts de coopération fructueuse.



Ce colloque a été marqué par une série d’interventions axées notamment sur "Le rôle de la résistance historique dans la formation de l’identité africaine", "Les transformations en Afrique après l’indépendance et leur impact sur le développement", "La coopération culturelle et médiatique dans le renforcement des relations entre les pays du Sahel et ceux du Maghreb" et "Le rôle de la diplomatie culturelle et médiatique en faveur des initiatives de développement".



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture-, et en coordination avec la section de Laâyoune-Sakia El Hamra de la Ligue des écrivaines du Maroc, ce colloque a accueilli la République d'Angola en tant qu'invitée d'honneur.



Lors de ce colloque, l’accent a été mis sur les mutations intellectuelles et de développement en Afrique et sur la transition de la littérature de libération et de résistance aux fondements du développement durable.

Les participants ont également évoqué le rôle stratégique de la culture dans la construction de sociétés africaines.



Cet événement culturel a été marqué par des hommages rendus à des personnalités ayant brillé dans différents domaines, ainsi qu’un atelier d'écriture de roman animé par l’écrivain et romancier Mohamed Naama Birouk, et une exposition de livres et de romans des écrivaines du Sahara.



Ont notamment pris part à cette rencontre, le Secrétaire général de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Ahmed Faghloumi, la présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc et d’Afrique, Badiaa Radi, et la vice-présidente de la Ligue des écrivaines d’Afrique à Angola, Manuela de Novais.



Il s'agit également du Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Abdallah Boussouf, du président de l'alliance des magistrats du Maroc, Abdelali El Misbahi et des consuls généraux accrédités à Laâyoune, ainsi qu’une pléiade d’écrivains, d’intellectuels et d’universitaires de différents pays.

