Appel à un écosystème financier plus favorable à la créativité et l'innovation

25/10/2024

Les participants à une table ronde organisée, jeudi, dans le cadre du 24ème Festival national du film (FNF) de Tanger, ont appelé au renforcement des financements alloués au secteur cinématographique au Maroc.



Les intervenants à cette rencontre, organisée sous le thème "Financement de l’industrie cinématographique au Maroc : acteurs, dispositifs et perspectives d’avenir", ont souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes financiers plus adaptés pour stimuler la créativité et l’innovation.



Dans ce sens, ils ont mis en avant le rôle des institutions financières dans le développement de produits financiers spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des producteurs, des réalisateurs et des autres acteurs de la chaîne de valeur et partant assurer la pérennité des projets et favoriser l’émergence de talents.



Les participants ont, en outre, relevé que les financements publics, notamment les subventions allouées par le Centre cinématographique marocain (CCM) jouent un rôle clé dans la promotion des films marocains et la rénovation des infrastructures cinématographiques.



Par ailleurs, ils ont insisté sur l’importance de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé pour créer un écosystème favorable au développement du cinéma marocain. Des collaborations plus étroites permettraient de mobiliser des ressources supplémentaires, de faciliter l’accès aux financements et de créer un cadre propice à l’émergence de projets innovants, contribuant ainsi à l’essor d'une industrie cinématographique dynamique et résiliente au Maroc.



Les professionnels du cinéma marocain ont exprimé leur détermination à faire du cinéma national un moteur de développement économique et culturel. Pour y parvenir, ils estiment qu’un soutien financier plus important et mieux ciblé est indispensable.



Pour eux, une information claire et accessible sur les différentes options de soutien financier, qu'il s'agisse de subventions, de prêts ou de partenariats, pourrait non seulement faciliter l’accès aux fonds, mais également encourager les créateurs à innover et à réaliser des projets ambitieux.