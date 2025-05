Appel à tirer profit de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates

18/05/2025

La 34ème session du Conseil de la Ligue des Etats arabes a appelé à continuer à tirer profit de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates du Royaume du Maroc.



A l’issue de ses travaux, sanctionnés par l'adoption de la “Déclaration de Bagdad”, le Sommet arabe a salué l'accueil par le Royaume du Bureau du Programme de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.