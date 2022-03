Appel à renforcer le réseautage entre les professionnels des médias au service de l'intégration maghrébine

03/03/2022

Les participants à une conférence organisée récemment à Marrakech, ont appelé au renforcement du réseautage entre les professionnels des médias dans l’espace maghrébin pour la création d’une dynamique médiatique à même de servir l’intégration régionale. A travers une batterie de recommandations ayant sanctionné les travaux de cette conférence sur les médias au Maghreb, initiée par l’Organisation d’Action Maghrébine (OAM), en partenariat avec la Fondation Hanns Seidel, les intervenants ont été unanimes à plaider en faveur de la création d’une union médiatique maghrébine et l'émergence d'institutions médiatiques s’intéressant aux affaires de cette région du monde. Les participants, dont des chercheurs, des hommes de médias et des experts maghrébins n'ont pas manqué de mettre l'accent sur l’importance du renforcement des relations économiques maghrébines en tant que prélude pour aplanir tous les obstacles entravant l’intégration régionale et à bannir les divergences pour bâtir un groupement qui sera en mesure de relever tous les défis. Par ailleurs, ils ont insisté sur la nécessité de rejeter les discours médiatiques de haine entre les peuples maghrébins frères, mettant l’accent sur l’importance de l’émergence de médias professionnels pour faire connaitre le commun maghrébin, renforcer la communication entre les peuples de la région et sensibiliser sur le lourd coût de la non-intégration maghrébine. Les participants se sont prononcés également en faveur de la publication d'une charte d’éthique sur la pratique médiatique professionnelle au Maghreb afin qu’elle soit un facteur de construction et de complémentarité dans la région, tout en plaidant pour soutenir les médias "constructifs" à travers l’adaptation de la législation régissant la pratique médiatique dans ces pays. Créée à Marrakech en 2011, l’OAM a pour vocation de promouvoir la communication entre les sociétés et les intellectuels maghrébins, de mobiliser les efforts, de promouvoir les initiatives en faveur de la construction maghrébine, d'inviter les décideurs des pays du Maghreb à coopérer et à coordonner dans divers domaines et à activer les résolutions et accords conclus dans le cadre de l'Union maghrébine.