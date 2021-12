Appel à recourir aux principes des droits de l'Homme pour changer de regard sur les personnes en situation de handicap

19/12/2021

Le président du Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap (CPH), Abdelmajid Makni, a souligné, vendredi à Rabat, la nécessité de changer de regard sur les personnes en situation de handicap en s'appuyant sur les principes des droits de l'Homme dans le cadre d'une Charte nationale pour faire promouvoir les droits de cette catégorie.



Cette Charte nationale constituera un cadre de consolidation des droits des personnes en situation de handicap, a-t-il indiqué dans une allocution à l'occasion de la session de clôture du projet "Changer de regard et promouvoir l'approche basée sur les droits de l'Homme dans la perception du handicap au Maroc".



Le CPH souhaite, à travers cette Charte, renouveler la volonté de poursuivre la coopération conjointe afin de protéger et faire avancer les droits des personnes en situation de handicap dans le cadre des obligations découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d'autres traités de droit international ratifiés par le Royaume, a-t-il dit.



Cette Charte vise également à continuer la sensibilisation de la société aux droits de cette catégorie, à renforcer les mécanismes de protection et à améliorer la participation politique des personnes en situation de handicap, en plus de développer leur participation effective dans divers aspects de la vie, en renforçant le processus d'éducation inclusive et de santé sans discrimination, a poursuivi M. Makni.



Après avoir fait le constat que beaucoup de choses ont été accomplies en faveur de cette catégorie, le président du CPH a expliqué que la coalition "a une vision ayant pour objectif de lever les barrières qui empêchent les gens en situation de handicap d'atteindre la prospérité souhaitée".



Le projet "Changer de regard et promouvoir l'approche basée sur les droits de l'Homme dans la perception du handicap au Maroc", qui a bénéficié du soutien du Partenariat des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (UNPRPD), a été réalisé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations unies pour le développement, sous la supervision de l'UNESCO et d'un certain nombre de secteurs publics, d'institutions nationales et de la société civile.



Le projet, qui s'est étalé sur trois ans, vise à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap en atteignant une série d'objectifs ayant trait aux politiques publiques, aux services de réadaptation et à la déconstruction des stéréotypes.