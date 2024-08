Appel à la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et d’assurer la participation politique des Marocains du monde

Lors d’un colloque organisé à Casablanca par le Forum Attawaassol des Marocains du monde

22/08/2024

Dans le cadre du programme 2024 du Forum Attawaassol des Marocains du monde, un colloque a été organisé à Casablanca sous le thème "Maroc Ambitions 2030" en vue d’approfondir la réflexion et de débattre sur les questions de la citoyenneté, du développement et de la solidarité.



Les participants à ce colloque ont appelé à la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des articles de la Constitution de 2011 relatifs aux Marocains résidant à l’étranger et d’assurer leur participation politique, en modifiant notamment la loi électorale, en créant des circonscriptions électorales dans les différents pays de résidence, en garantissant leur droit de candidature et de vote depuis ces circonscriptions, et en procédant aux révisions constitutionnelles nécessaires afin de garantir leur représentation au sein de la Chambre des conseillers.



Ils ont également souligné la nécessité d’accélérer la promulgation de la loi sur le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger dans sa nouvelle version, en favorisant le changement, le rajeunissement et le renouvellement ; d’institutionnaliser le dialogue avec les acteurs démocratiques et de créer des espaces de consultation entre les associations des Marocains du monde et les ambassades et consulats pour recevoir leurs plaintes et doléances concernant leur interaction avec l'administration marocaine afin qu'ils puissent bénéficier de leurs droits, de les sensibiliser aux lois et démarches à suivre et de trouver une solution rapide pour le rapatriement des dépouilles vers le Maroc en évitant les procédures compliquées qui empêchent leur transfert dans les plus brefs délais.



Les intervenants ont aussi recommandé la mise en place d'un cadre de dialogue et de consultation réunissant le ministère de la Justice, le Parquet, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l’Association des barreaux du Maroc et des représentants des associations des Marocains du monde, en vue d'étudier leurs réclamations et litiges, notamment ceux liés aux biens immobiliers, aux propriétés et aux investissements, et de les traiter dans les meilleurs délais compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent du fait de l'impossibilité de se rendre au Maroc à plusieurs reprises pour suivre leurs dossiers. Il est donc important que les instances judiciaires prennent en considération ces spécificités lors du traitement des affaires concernant les Marocains du monde.



« Il est nécessaire que les autorités gouvernementales concernées interviennent en coordination avec les institutions et les organismes compétents, ainsi qu'avec les représentants des associations des Marocains du monde, pour faciliter le déplacement et les voyages des personnes âgées et retraitées et l’accès aux hôpitaux pour recevoir des soins, de leur fournir une assistance sociale, de simplifier les procédures et formalités douanières et de réduire les prix des billets de voyage en faveur de cette catégorie de Marocains du monde», ont tenu à préciser les participants à ce colloque.



Et d’appeler également à la révision de «l’approche de gestion de la question culturelle et des valeurs de notre identité marocaine, en particulier dans le domaine religieux. Nous devons faire valoir le modèle religieux marocain qui se distingue par la Commanderie des croyants, l’esprit d'ouverture, de tolérance et de coexistence avec les autres. Ce modèle, en harmonie avec les valeurs démocratiques universelles, permet de lutter contre toutes les idées étrangères à notre identité et de nous protéger contre les campagnes d'infiltration extrémistes qui ciblent les nouvelles générations de Marocains du monde ».



H.T.